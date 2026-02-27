Φορτηγό «ξέφυγε» στη Θηβών και «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένα οχήματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026 στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν φορτηγό μεταφορικής εταιρείας, που κινούνταν προς Αιγάλεω, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πέρασε τη διαχωριστική νησίδα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά πάνω στο πεζοδρόμιο, έχοντας εγκλωβίσει κάτω από τις ρόδες του μία μοτοσικλέτα. Το σημείο θυμίζει «πεδίο μάχης», με κατεστραμμένα οχήματα, σκόρπια συντρίμμια και κομμάτια από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε μεγάλη απόσταση.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν και σε υποδομές: ένας φωτεινός σηματοδότης καταστράφηκε, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία και εκτεταμένες καθυστερήσεις.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, με κύριο ερώτημα τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οδηγού του φορτηγού. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τυχόν υπαιτιότητα ή τεχνικό πρόβλημα.

