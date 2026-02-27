Φορτηγό «ξέφυγε» στη Θηβών και «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένα οχήματα

Φορτηγό «ξέφυγε» στη Θηβών και «καρφώθηκε» σε παρκαρισμένα οχήματα
27 Φεβ. 2026 9:13
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2026 στη λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όταν φορτηγό μεταφορικής εταιρείας, που κινούνταν προς Αιγάλεω, εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πέρασε τη διαχωριστική νησίδα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά πάνω στο πεζοδρόμιο, έχοντας εγκλωβίσει κάτω από τις ρόδες του μία μοτοσικλέτα. Το σημείο θυμίζει «πεδίο μάχης», με κατεστραμμένα οχήματα, σκόρπια συντρίμμια και κομμάτια από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε μεγάλη απόσταση.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν και σε υποδομές: ένας φωτεινός σηματοδότης καταστράφηκε, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία και εκτεταμένες καθυστερήσεις.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, με κύριο ερώτημα τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οδηγού του φορτηγού. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τυχόν υπαιτιότητα ή τεχνικό πρόβλημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ