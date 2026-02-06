Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Οβρυά Πατρών – Υποψίες για εμπρησμό ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής και έντονες υποψίες για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην οδό Ηλείας, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο όχημα που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της. Παράλληλα, ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια του συμβάντος, με το ενδεχόμενο του εμπρησμού να παραμένει ανοιχτό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της προανάκρισης προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.

