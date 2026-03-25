Φωτιά σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών ΒΙΝΤΕΟ

25 Μαρ. 2026 11:47
Pelop News

 

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες ανήμερα της 25ης Μαρτίου, στο 97ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

Οδηγός σώος από θαύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το korinthostv, ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει το όχημά του πριν αυτό παραδοθεί ολοσχερώς στις φλόγες, αποφεύγοντας τραυματισμούς.

Άμεση επέμβαση Πυροσβεστικής και Τροχαίας

Στην περιοχή έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ περιπολικά της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Παράλληλα, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού συντόνισαν τις εργασίες για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Η κυκλοφορία διεκόπη για αρκετή ώρα, προκαλώντας μικρές καθυστερήσεις στην περιοχή.

Διερεύνηση αιτιών

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άλλες ζημιές πέραν του αυτοκινήτου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ