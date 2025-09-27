Φωτιά σε δασική περιοχή της Καλλιθέας Αγρινίου – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή της Καλλιθέας Αγρινίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά κρίθηκε σοβαρή από τις πρώτες ώρες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 9 οχήματα με 24 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις προσπάθειες για την κατάσβεση.

Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και την αποτροπή πιθανής αναζωπύρωσης.

