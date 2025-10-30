Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από το σημείο απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Στην περιοχή επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ έχει περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσή της σε γειτονικά διαμερίσματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025

