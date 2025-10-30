Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Σε κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

30 Οκτ. 2025 14:29
Pelop News

Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική από το σημείο απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ.

Στην περιοχή επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ έχει περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσή της σε γειτονικά διαμερίσματα.
