Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: 50χρονος χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νίκαιας

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος, στον Ταύρο Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 04:30.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών. Ο άνδρας παραλήφθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα από το ίδιο διαμέρισμα, της οποίας η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ωστόσο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με συνολικά 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου κλιμακοφόρου.

Οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω επεκτάσεις σε γειτονικά διαμερίσματα ή ζημιές σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

