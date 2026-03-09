Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο: 50χρονος χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Νίκαιας
Πυρκαγιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στον Ταύρο Αττικής. Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα.
Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μαραθώνος, στον Ταύρο Αττικής. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 04:30.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών. Ο άνδρας παραλήφθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για ιατρική περίθαλψη.
Επιπλέον, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα από το ίδιο διαμέρισμα, της οποίας η ζωή δεν διατρέχει κίνδυνο.
Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ωστόσο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με συνολικά 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου κλιμακοφόρου.
Οι ακριβείς αιτίες της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω επεκτάσεις σε γειτονικά διαμερίσματα ή ζημιές σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.
