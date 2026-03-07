Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό όχημα στην κάθετη της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί προληπτικά.

Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
07 Μαρ. 2026 15:48
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε φορτηγό όχημα στο 11ο χιλιόμετρο της καθέτου της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στη δημοτική ενότητα Ασσήρου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε προληπτικά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 12:50, το φορτηγό μετέφερε ψυκτικό υγρό.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την εκδήλωση της φωτιάς.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:12 Τηλεοπτική η δοκιμασία στο Μετς της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
15:00 Από την «Άνευ όρων παράδοση» στο «Αρκεί να είναι φίλος μας»: Ειρήνη χωρίς δημοκρατία;
14:50 Τραμπ για Ιράν: «Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά» – Νέες απειλές και προαναγγελία επιθέσεων
14:48 Καραμανλής από την Ξάνθη: «Η γήρανση της υπαίθρου είναι εθνική απειλή – Ώρα για τολμηρές αποφάσεις στον πρωτογενή τομέα»
14:45 Ο Προμηθέας έχασε από την ΑΕΚ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:37 Στα ημιτελικά οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
14:36 Σοφία Μητσοτάκη: Διαψεύδει δημοσίευμα για ιδιωτικό τζετ – «Η ξεφτίλα δεν έχει όρια»
14:28 Η ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών και Μίνι Κατηγοριών
14:24 Μήνυμα από το Ντουμπάι: Ο Πατρινός Γιάννης Βαφέας καθησυχάζει φίλους και συγγενείς
14:21 Πάτρα: Φρίκη από τα ευρήματα στο σπίτι του πρώην μαιευτήρα – Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, έβγαζε γυμνές φωτογραφίες και τα εγγόνια του!
14:12 Μέσα στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»: Οι γυναίκες του Λόρκα μιλούν για την καταπίεση, το πάθος και την ανάγκη για ελευθερία
14:00 Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είναι βαριά αρρώστια, αλλά θα περάσει» – Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του σπουδαίου ηθοποιού
13:48 Πατρών Χρυσόστομος: «Η ταπείνωση είναι η βασίλισσα των αρετών» – Μήνυμα στους Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
13:36 Θεσσαλονικιός δημιούργησε λαμπάδα… ChatGPT – Τόση η ζήτηση που υπάρχει λίστα αναμονής! ΦΩΤΟ
13:27 Η Ολυμπιάδα δύσκολη αποστολή, ο ΑΟ Αιγιαλέων με Γαλάτσι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ