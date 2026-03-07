Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό όχημα στην κάθετη της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί προληπτικά.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε φορτηγό όχημα στο 11ο χιλιόμετρο της καθέτου της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών, στη δημοτική ενότητα Ασσήρου, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία προχώρησε προληπτικά στο κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 12:50, το φορτηγό μετέφερε ψυκτικό υγρό.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία που προκάλεσε την εκδήλωση της φωτιάς.
Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.
