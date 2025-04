Φωτιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό στο Λονδίνο: Συναγερμός και εκκλήσεις για κλειστά παράθυρα ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τρίτης 29 Απριλίου 2025 στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε ηλεκτρικό υποσταθμό στην περιοχή Μέιντα Βέιλ, στον δήμο του Γουέστμινστερ.

Οι πυκνοί, μαύροι καπνοί από το σημείο κάλυψαν τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας και ήταν ορατοί από πολλές περιοχές, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και στους εργαζόμενους που κατευθύνονταν στις δουλειές τους.

BREAKING: A huge fire has engulfed an electrical substation in London.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας τουλάχιστον 15 πυροσβεστικά οχήματα και 100 πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ο σταθμάρχης Πολιτικής Μόργκαν, που βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «πολύ ορατή πυρκαγιά» και προέτρεψε τους πολίτες να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Bless the brave London brigade firemen for putting out this rapidly raging fire at London Electric plant 🙏 pic.twitter.com/u6c05p3jJZ

— Shirin Valipour (@ShirinValipour) April 29, 2025