Φωτιά σε καλαμιώνες δίπλα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε καλαμιώνες παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ilialive, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς η καιόμενη ύλη λειτούργησε ως καύσιμο υλικό, με αποτέλεσμα οι φλόγες να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποφυγή εξάπλωσης σε γειτονικές εκτάσεις.

Παράλληλα, το Τμήμα Τροχαίας Πύργου εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής αλλά και για λόγους ασφαλείας των διερχόμενων οδηγών.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

