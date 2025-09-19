Φωτιά σε καλαμιώνες δίπλα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποφυγή εξάπλωσης σε γειτονικές εκτάσεις.

Φωτιά σε καλαμιώνες δίπλα στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας
19 Σεπ. 2025 16:40
Pelop News

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε καλαμιώνες παραπλεύρως της Εθνικής Οδού Πύργου – Κυπαρισσίας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ilialive, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καθώς η καιόμενη ύλη λειτούργησε ως καύσιμο υλικό, με αποτέλεσμα οι φλόγες να λάβουν μεγάλες διαστάσεις.

Παράλληλα, το Τμήμα Τροχαίας Πύργου εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής αλλά και για λόγους ασφαλείας των διερχόμενων οδηγών.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
