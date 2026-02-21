Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες – Ένας νεκρός, σκηνές πανικού και μαζική εκκένωση ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε κρουαζιερόπλοιο που κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη, όταν πυρκαγιά οδήγησε σε εκκένωση εκατοντάδων επιβατών. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ αρκετοί χρειάστηκαν νοσηλεία.

Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες – Ένας νεκρός, σκηνές πανικού και μαζική εκκένωση ΒΙΝΤΕΟ
21 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε με προορισμό τη Σιγκαπούρη, όταν πυρκαγιά ξέσπασε εν πλω, προκαλώντας την εκκένωση περίπου 600 ατόμων και αφήνοντας πίσω έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30 στο κρουαζιερόπλοιο World Legacy, ενώ σε αυτό επέβαιναν 271 επιβάτες και 388 μέλη πληρώματος. Νεκρός είναι ένας 23χρονος Ινδονήσιος, μέλος του πληρώματος που εργαζόταν στον χώρο πλυντηρίων, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο φουαγιέ του ένατου καταστρώματος από πυροσβέστες.

Πανικός και δύσκολη εκκένωση

Επιβάτες περιγράφουν σκηνές έντονης αναστάτωσης όταν έγινε η ανακοίνωση από τα μεγάφωνα για πυρκαγιά και ζητήθηκε η άμεση μετακίνησή τους προς ασφαλές κατάστρωμα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πυκνό καπνό που είχε ήδη φτάσει σε χαμηλότερα επίπεδα του πλοίου, ενώ αρκετοί ανέφεραν φόβο και σύγχυση κατά τη διαδικασία εκκένωσης.

Όπως καταθέτουν επιβάτες, χρειάστηκε να φορέσουν σωσίβια και να περιμένουν επί ώρες μέχρι να επιβιβαστούν σε σωστικά μέσα, αντιμετωπίζοντας κρύο, υγρασία και έντονη κόπωση. Κάποιοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο αναψυχής του ένατου καταστρώματος, χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια. Οι αρχές της Σιγκαπούρης έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας γύρω από το πλοίο και έχουν εκδώσει οδηγίες προς τα διερχόμενα σκάφη να τηρούν αποστάσεις.

Παράλληλα, ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ η σορός του άτυχου μέλους του πληρώματος μεταφέρθηκε στην ξηρά και ενημερώθηκε η πρεσβεία της Ινδονησίας.

