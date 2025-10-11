Φωτιά στη Λάππα Αχαΐας: Σε αποθήκη κοντά σε καταυλισμό εργατών γης ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Και αυτό γιατί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη στο Λάππα Αχαΐας τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Πρώτη ενημέρωση: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Λάππα Αχαΐας, η οποία ξέσπασε νωρίτερα σε αποθήκη που βρίσκεται κοντά σε καταυλισμό εργατών γης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, που επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωσή της προς τον καταυλισμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



