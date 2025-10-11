Φωτιά στη Λάππα Αχαΐας: Σε αποθήκη κοντά σε καταυλισμό εργατών γης ΝΕΟΤΕΡΑ

Συναγερμός σήμανε στη Λάππα Αχαΐας, όταν φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη λίγα μόλις μέτρα από καταυλισμό εργατών γης, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική.

11 Οκτ. 2025 15:27
Νεότερη ενημέρωση: Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Και αυτό γιατί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη στο Λάππα Αχαΐας τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Πρώτη ενημέρωση: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στο Λάππα Αχαΐας, η οποία ξέσπασε νωρίτερα σε αποθήκη που βρίσκεται κοντά σε καταυλισμό εργατών γης.

Άμεσα κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, που επιχειρεί στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο να αποτραπεί η εξάπλωσή της προς τον καταυλισμό.
