Φωτιά στην Pirelli: Τι δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις στην ατμόσφαιρα – Παραμένει η δυσοσμία από τα καμένα ελαστικά

Δεν ανιχνεύτηκε κάποιος επιβαρυντικός παράγοντας στον αέρα της ευρύτερης περιοχής της Λεύκας όπου εδρεύει το πρώην εργοστάσιο Pirelli μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε στοιβαγμένα ελαστικά.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προχώρησε άμεσα σε μετρήσεις προκειμένου να διαπιστώσει εάν υπήρχε επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα. Οπως δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου «τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν είναι ανησυχητικά.

Από τις αρχικές μετρήσεις που έγιναν τα ποσοστά είναι πιο χαμηλά από τα όρια της επιβάρυνσης. Οπως φάνηκε την ώρα της πυρκαγιάς οι άνεμοι είχαν φορά προς της θαλάσσια περιοχή κι έτσι απομάκρυναν από την κατοικημένη τα σωματίδια και γενικότερα τους ρύπους που δημιούργησε η καύση των ελαστικών. Ωστόσο θα συνεχιστεί η παρακολούθηση και η καταγραφή προκειμένου να προλάβουμε την έκθεση των συμπολιτών μας σε επιβαρυντικές, για την υγεία τους συνθήκες».

Ωστόσο η κ. Μαστοράκου σημειώνει ότι παραμένει στην περιοχή μία δυσοσμία από τα καμμένα ελαστικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι πνευμονολόγοι συνιστούν στα άτομα που έχουν αναπνευστικά προβλήματα ή χρόνιες παθήσεις για όσο διάστημα επικρατεί αυτή η δυσοσμία, να κρατούν κλειστά τα παράθυρά τους και να φορούν μάσκα όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Εν τω μεταξύ σε ανακοίνωσή της η νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «το περιστατικό αναδεικνύει και πάλι τους κινδύνους από εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παράνομες δραστηριότητες σε αυτές».

Παράλληλα σημειώνει ότι «η καύση ελαστικών απελευθερώνει τοξικούς ρύπους» όπως:

-Διοξείδια του θείου και του αζώτου

-Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs)

-Διοξίνες

-Βαρέα μέταλλα

-Σωματίδια PM2.5 και PM10

Αυτοί οι ρύποι συμβάλλουν σε μολυσμένη ατμόσφαιρα, πιθανή ρύπανση εδάφους και υδάτων από τις στάχτες, ενώ δημιουργούν μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία (αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμούς, κλπ)» και εκτιμά ότι «η φωτιά σε βιομηχανικό χώρο με απόβλητα πλαστικών/ελαστικών εντείνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε μία ήδη αστική/ημι-βιομηχανική ζώνη».

Καταλήγοντας σημειώνει ότι η περιοχή χρειάζεται «άμεση αξιολόγηση από περιβαλλοντικές υπηρεσίες για τυχόν περαιτέρω καθαρισμό και παρακολούθηση της ποιότητας αέρα».

