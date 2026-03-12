Φωτιά στο Gerald Ford στην Ερυθρά Θάλασσα – Δύο ναύτες τραυματίστηκαν

Πυρκαγιά σημειώθηκε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ναυτών, ενώ το πλοίο επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με την ενημέρωση των αμερικανικών αρχών, το περιστατικό δεν συνδέεται με πολεμική ενέργεια ούτε με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά εκδηλώθηκε στον κύριο χώρο πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου και τέθηκε υπό έλεγχο. Οι δύο τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή.

Το αμερικανικό ναυτικό υπογράμμισε επίσης ότι δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, προσθέτοντας ότι το USS Gerald Ford παραμένει πλήρως επιχειρησιακό.

Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury κατά του Ιράν, ωστόσο οι αμερικανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι η πυρκαγιά ήταν μη πολεμικής φύσης.

Το USS Gerald Ford θεωρείται το πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάθε περιστατικό που καταγράφεται εν πλω, ακόμη κι όταν δεν συνδέεται με εχθρική ενέργεια.

