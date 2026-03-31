Φωτιά στο ληξιαρχείο Αθηνών σήμανε συναγερμό στο κέντρο
Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν ξέσπασε φωτιά σε παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών, όπου στεγάζεται το ληξιαρχείο Αθηνών. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μέσα σε μια ήδη επιβαρυμένη κυκλοφοριακά περιοχή λόγω της κηδείας της Μαρινέλλας.
Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου σε παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ευαγγελιστρίας 2, όπου στεγάζεται το ληξιαρχείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο υπόγειο του κτιρίου.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια που την προκάλεσαν ή για την έκταση των ζημιών στο κτίριο.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και στους γύρω δρόμους, καθώς σημειώθηκε σε μια χρονική στιγμή που η ευρύτερη περιοχή της Μητρόπολης και της οδού Μητροπόλεως ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτη λόγω της κηδείας της Μαρινέλλας. Η διέλευση πυροσβεστικού οχήματος μέσα από τον κόσμο και την αυξημένη κίνηση έκανε το σκηνικό ακόμη πιο δύσκολο για λίγα λεπτά στο κέντρο της Αθήνας.
