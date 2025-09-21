Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου: Δύο ελικόπτερα προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες ΒΙΝΤΕΟ
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Η φωτιά καίει σωρούς από σκουπίδια.
