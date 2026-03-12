Περσικός Κόλπος: Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ των δύο πετρελαιοφόρων που δέχθηκαν επίθεση, καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη Ενημέρωση: Οι 22 ναυτικοί, υπήκοοι Γεωργίας, που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, είναι καλά στην υγεία τους μετά από επίθεση που δέχθηκε το πλοίο στον Περσικό Κόλπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ. Το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από πιθανό ιρανικό μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο πλοίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα μεταξύ των μελών του πληρώματος. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε πλήρως, χάρη στην ταχεία επέμβαση των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών που κινητοποιήθηκαν στην περιοχή.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Αρχική Ενημέρωση: Δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο, εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ, μετά από επίθεση που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών της Τετάρτης 11 Μαρτίου 2026. Τα πλοία είναι το ελληνόκτητο Zefyros (σημαία Μάλτας) και το Safesea Vishnu (σημαία Νήσων Μάρσαλ).

Σύμφωνα με τις ιρακινές λιμενικές και λιμενικές αρχές, καθώς και την κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO, η επίθεση προήλθε από σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά. Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος πληρώματος, ενώ διασώθηκαν 38 ναυτικοί. Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν από ιρακινές δυνάμεις, με έξι σκάφη να συμμετέχουν.

Το Zefyros ανήκει σε ελληνική εταιρεία (Benetech Shipping, συμφερόντων οικογένειας Μιχαήλ) και μετέφερε condensate από την Basra Gas Company, ενώ προοριζόταν για φόρτωση επιπλέον ποσότητας ναφθάς στο λιμάνι Khor Al-Zubair. Το Safesea Vishnu, ιδιοκτησίας αμερικανικής εταιρείας Safesea Transport Inc., ναυλώθηκε από ιρακινή εταιρεία συνεργάτιδα της SOMO. Και τα δύο πλοία βρίσκονταν σε περιοχή ship-to-ship transfer κοντά στις ακτές της Βασόρας.

Ο εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ, Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, επιβεβαίωσε τη διάσωση, ενώ ο αντιστράτηγος Saad Maan, επικεφαλής μέσων ενημέρωσης της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας και ανακοίνωσε ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα νομικών ενεργειών. Οι επιχειρήσεις σε ιρακινά λιμάνια πετρελαίου ανεστάλησαν προσωρινά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο τυλιγμένο στις φλόγες, με τη φωτιά να επεκτείνεται στα γύρω νερά λόγω πετρελαιοκηλίδας. Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι τα δύο τάνκερ ήταν αγκυροβολημένα πολύ κοντά μεταξύ τους κατά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε πλήγμα από «άγνωστο βλήμα» περίπου 35 ναυτικά μίλια (65 χλμ.) βόρεια της Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι (ΗΑΕ). Προκλήθηκε μικρή πυρκαγιά, χωρίς θύματα, ενώ το πλήρωμα παραμένει σώο. Η αποτίμηση ζημιών δυσχεραίνεται λόγω σκότους.

