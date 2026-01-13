Φωτήλας: Προχωράμε σε χρηματοδότηση έργων για την αποκατάσταση ζημιών στα Καλάβρυτα και τον Ερύμανθο

«Έχω τονίσει πολλές φορές πως τα λόγια κάνουν εντύπωση για λίγο, τα έργα όμως παραμένουν για πάντα και ωφελούν όλους τους πολίτες» τόνισε ο κ. Φωτήλας

13 Ιαν. 2026 17:03
Pelop News

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας Ιάσονας Φωτήλας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Την ώρα της καταστροφής τονίσαμε πως θα βρεθούμε δίπλα στους Δήμους μας που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Σήμερα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών χρηματοδοτούμε τον Δήμο Ερυμάνθου με 220.000 ευρώ για τις ζημιές στα δίκτυα και τις υποδομές που προκάλεσε η πυρκαγιά του Αυγούστου 2025.

Παράλληλα ο Δήμος Καλαβρύτων χρηματοδοτείται με 200.000 ευρώ για να προχωρήσει στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό του δίκτυο.

Έχω τονίσει πολλές φορές πως τα λόγια κάνουν εντύπωση για λίγο, τα έργα όμως παραμένουν για πάντα και ωφελούν όλους τους πολίτες.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει πως στέκεται δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της Αχαΐας με έργα και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Η κλιματική κρίση δημιουργεί νέους κινδύνους και νέες προκλήσεις και οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί, τόσο για την πρόνοια, όσο και για την προστασία και την αποκατάσταση” κατέληξε ο Ιάσονας Φωτήλας.

 

