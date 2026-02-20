Φωτήλας: «Στο πλευρό όσων μοχθούν και δημιουργούν, με λύσεις!»

Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα πραγματοποίησε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτισμού και Βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της Αχαΐας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Αχαΐας κ. Σπυρόπουλος, καθώς και τα μέλη κ. Ρήγας Θανασάς και κ. Κανελλόπουλος Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κυριάρχησαν θέματα που αφορούν άμεσα την αγροτική παραγωγή της περιοχής, με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον των παρισταμένων για τη στήριξη της αγροτικής Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν:

⁃ Η αύξηση των παρεχόμενων αφορολόγητων λίτρων πετρελαίου ανά στρέμμα σταφίδας και αμπέλου.

⁃ Η αναδιάρθρωση της Κορινθιακής σταφίδας.

⁃ Η αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος παραγωγών που είχαν μείνει εκτός του προγράμματος de minimis για τους Ροδίτες.

⁃ Το πρόγραμμα νέων αγροτών και τα σχέδια βελτίωσης.

⁃ Ζητήματα που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος ενέργειας και άλλα καθημερινά προβλήματα των αγροτών.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύτηκε για την άμεση αντιμετώπιση των περισσότερων εκ των ανωτέρω ζητημάτων και υποσχέθηκε ότι, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, θα παρακολουθούν στενά την πορεία επίλυσής τους, με στόχο την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού κόσμου της Αχαΐας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ιάσων Φωτήλας ευχαρίστησε τον κ. Κώστα Τσιάρα για την άμεση ανταπόκρισή του, τόσο στη σημερινή συνάντηση όσο και στους προβληματισμούς των αγροτών, τονίζοντας ότι θα παραμείνει σταθερά αρωγός στους ανθρώπους που παράγουν και μοχθούν, στηρίζοντας τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Αχαΐας.

«Η Αχαΐα και ο αγροτικός της κόσμος παλεύουν καθημερινά, με επιμονή και αξιοπρέπεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατούμε τα πάντα για αυτούς που κρατάνε τον τόπο μας ζωντανό και παραγωγικό»

