Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το ζήτημα των φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής και είχαν αναρτηθεί προς δημοπράτηση στο eBay.

Κατά τη συνομιλία τους συμφωνήθηκε ότι, εφόσον το υλικό αποκτηθεί από το ελληνικό κράτος και πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά του, οι φωτογραφίες θα παραδοθούν στη Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, αποφασίστηκε πως όσο το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά τις σχετικές διαδικασίες, η Βουλή δεν θα κινηθεί παράλληλα, αν και ο κ. Κακλαμάνης ξεκαθάρισε ότι παραμένει διαθέσιμος για οποιαδήποτε συνδρομή χρειαστεί.

Ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ήδη επισημάνει ότι σκοπεύει να ζητήσει σχετική εξουσιοδότηση στη Διάσκεψη των Προέδρων, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υπάρξει ομοφωνία. Υπενθύμισε επίσης ότι διεθνείς κανόνες απαγορεύουν την εμπορία τεκμηρίων πολέμου, στοιχείο που –εφόσον ισχύει στην προκειμένη περίπτωση– θα μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα δημοπρασίας τέτοιου υλικού.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η απόκτηση των φωτογραφιών από το ελληνικό κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Πολιτισμού έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, ο Βέλγος συλλέκτης που είχε στην κατοχή του τις φωτογραφίες ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να σταματήσει τη δημοπρασία. Όπως δήλωσε, αντιλαμβάνεται τη βαρύτητα και την ιστορική ευαισθησία του υλικού, ενώ επηρεάστηκε και από τον πρόσφατο βανδαλισμό του μνημείου στην Καισαριανή. Παράλληλα σημείωσε ότι έχει δεχθεί έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες συλλέκτες, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί απόφαση πώλησης, δηλώνοντας ανοικτός σε διάλογο με τις ελληνικές αρχές για το μέλλον των φωτογραφιών.

Τόνισε επίσης την ανάγκη σεβασμού της νομικής κυριότητάς του και επισήμανε ότι έχουν ήδη κυκλοφορήσει τροποποιημένες εκδοχές των εικόνων, γεγονός που –όπως ανέφερε– δημιουργεί ερωτήματα ακόμη και για τη γνησιότητά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



