Φωτοστιγμές από την άνοδο της Ακαδημίας των Σπορ στην Α2 Εθνική
Η επάνοδος της Ακαδημίας των Σπορ στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του χάντμπολ πανηγυρίστηκε έξαλλα όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ.
Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα socail media του ΠΕΑΚ, από τον γύρο του θριάμβου της Ακαδημίας των Σπορ στο νικηφόρο παιχνίδι με την Πολιτεία στη Σάλα «Κώστας Πετρόπουλος». Το ροζ φ.α. έδωσε στους «πράσινους» το εισιτήριο επανόδου στην Α2 Εθνική Ανδρών του χάντμπολ, κάτι που γιορτάστηκε δεόντως! Πολλά συγχαρητήρια!
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News