«Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με τον φόβο. Ακόμα τον περιμένω να έρθει στο σπίτι μας», συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου που πέθανε μετά από άγρια ληστεία στα Μέγαρα

«Μακάρι να τον βρήκαν τον δράστη γιατί υπέφερε στα χέρια του και πέθανε ο άνθρωπος. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, ακόμα»

04 Φεβ. 2026 18:11
Συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μήνες αφού έπεσε θύμα άγριας ληστείας στα Μέγαρα. Περιέγραψε τη ζωή της μετά τον βίαιο θάνατο του τονίζοντας: «Ακόμα περιμένω τον άντρα μου να έρθει στο σπίτι μας. Μακάρι να τον βρήκαν τον δράστη γιατί υπέφερε στα χέρια του και πέθανε ο άνθρωπος. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, ακόμα».

Τρία χρόνια φυλακή, αλλά με αναστολή, σε 23χρονο που βίασε τη σύντροφό του σε πάρτι στον Βόλο

«Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με τον φόβο γιατί εκείνη την περίοδο που λήστεψαν το σπίτι μας και τον άντρα μου, πέθαναν στα χέρια των δραστών και άλλοι άνθρωποι. Έμπαιναν στα σπίτια, λήστευαν, σκότωναν κι έφευγαν… Εδώ στα Μέγαρα είναι επικίνδυνα τα πράγματα, δεν είμαστε μόνο εμείς που υποφέραμε… Δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω πολύ για αυτά που αντίκρισα τότε, ο άνθρωπός μου έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς με βίαιο τρόπο» είπε στο protothema.gr η γυναίκα του 72χρονου.

Τι είχε πει τότε στους δημοσιογράφους
«Τον βρήκα αναίσθητο με πολλά τραύματα, πρησμένο πρόσωπο και με μαχαιριές στο λαιμό» έλεγε σοκαρισμένη στους δημοσιογράφους η γυναίκα του 72 χρόνου, όταν είχε γίνει το συμβάν και είχε βρει τον άντρα της αιμόφυρτο.

«Δεν ήμουν στο σπίτι, τα έχασα, με έπιασε τρέμουλο και πήγα να λιποθυμήσω. Δεν τον ακούμπησα γιατί φοβόμουν μήπως του κάνω κακό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Μακάρι να έπαιρναν τα λεφτά και να έφευγαν. Πήραν όλες τις οικονομίες που είχαμε στην άκρη και σακάτεψαν τον άνδρα μου» έλεγε τότε η ηλικιωμένη γυναίκα.

Συνελήφθη 21χρονος Ρομά
Σημειώνεται ότι στην εξιχνίαση της άγριας ληστείας που είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί από τη σύζυγό του στο υπνοδωμάτιο, αναίσθητος και αιμόφυρτος, με εμφανή τραύματα στον λαιμό από φαλτσέτα και από σίδερο στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου χειρουργήθηκε, και νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ για 51 ημέρες. Πήρε εξιτήριο στις 24 Οκτωβρίου 2025 και τρεις ημέρες μετά απεβίωσε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., δράστης του εγκλήματος είναι ένας 21χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Όπως παραδέχθηκε κυνικά στους αστυνομικούς, εισέβαλε στο σπίτι του 72χρονου, τον χτύπησε (σε σημείο βασανισμού) και άρπαξε περίπου 5.000 ευρώ.

