Τρία χρόνια φυλακή, αλλά με αναστολή, σε 23χρονο που βίασε τη σύντροφό του σε πάρτι στον Βόλο

Σε φυλάκιση τριών χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε σήμερα 23χρονος που κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό της 18χρονης – τότε – συντρόφου του το 2021 από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας.

Οι μετανάστες αναγνώρισαν τον Μαροκινό ως διακινητή στη Χίο, συλλαμβάνεται με εντολή εισαγγελέα

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, ο καταδικασμένος – με καταγωγή από τον Βόλο – αντιμετώπιζε την κατηγορία ότι είχε βιάσει την συνομήλικη σύντροφό του στα 18 του χρόνια κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ενηλικίωσης στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Της έκλεισε το στόμα

Η νεαρή γυναίκα, που κατέθεσε στο δικαστήριο, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια πως συνέβη το περιστατικό. Όπως είπε, τον Δεκέμβριο της χρονιάς εκείνης βρίσκονταν στο σπίτι ενός κοινού τους φίλου. Εκείνη, θέλησε να αλλάξει ρούχα και απευθύνθηκε στον 18χρονο ο οποίος είχε το κλειδί του δωματίου, ζητώντας του να ανεβούν μαζί στον πάνω όροφο του σπιτιού. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο νεαρός κλείδωσε την πόρτα και στη συνέχεια της έβγαλε τα ρούχα, της πίεζε τα χέρια για να μην αντιδράσει και κάποια στιγμή που φώναξε, της έκλεισε το στόμα.

Ωστόσο, επειδή έπαιζε δυνατά η μουσική δεν την άκουσε κάποιος, με τον κατηγορούμενο να φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά για να την κρατήσει κάτω ώστε να τη βιάσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης η 18χρονη κατέθεσε ότι του έλεγε να σταματήσει, ζητώντας του να την αφήσει να φύγει.

«Δεν υπήρξε βιασμός»

Από την πλευρά του, ο 23χρονος δράστης υποστήριξε πως δεν υπήρξε κανένας βιασμός, αλλά η συνεύρεση έγινε με τη συγκατάθεση της 18χρονης. Στην κατάθεσή του, ανέφερε επίσης πως δεν είχε κλειδώσει την πόρτα, όπως ανέφερε στην καταγγελία της στην Αστυνομία η κοπέλα, και πως δεν την άρπαξε ποτέ από τα μαλλιά, μη γνωρίζοντας τον λόγο για τον οποίο προχώρησε στη συγκεκριμένη καταγγελία.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 4 προς 3, με τους τρεις ενόρκους να μειοψηφούν και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή. Παράλληλα υποχρεώνεται να αποζημιώσει την παθούσα με 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ενώ σε πρώτο βαθμό το ΜΟΔ Λάρισας του είχε αναγνωρίσει τη μεταεφηβική ηλικία. Πρωτόδικα ο 23χρονος, είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια με αναστολή.

«Τέτοιες πράξεις πρέπει να καταγγέλλονται»

Συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας ήταν ο Βολιώτης δικηγόρος, Αντώνης Ξηρός ο οποίος επισήμανε πως η απόφαση αποτέλεσε μια ικανοποίηση τόσο για την καταγγέλλουσα όσο και για την οικογένειά της που ταλαιπωρήθηκαν ψυχικά από την όλη διαδικασία. Σε δήλωσή του ο γνωστός δικηγόρος ανέφερε ότι: «Πρέπει όλοι τόσο γυναίκες όσο και άνδρες να βρίσκουν το θάρρος και τη δύναμη να καταγγέλλουν τέτοιες πράξεις. Όλοι όσοι έχουν υποστεί τέτοιας μορφής κακοποίηση να μιλούν και να απευθύνονται στις αρχές» κατέληξε.

