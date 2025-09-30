Φόβος και τρόμος με σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ
Πολύ κοντά σε κατοικημένα κέντρα το επίκεντρο, Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι
Τον φόβο σκόρπισε σεισμός 6,9 Ρίχτερ αργά την Τρίτη (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους.
Leyte, Philippines hit by magnitude 7.0 earthquake, depth 9 km, at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem
Epicenter: 56 km W of Ormoc (pop. 191,000), 16 km NE of Bogo (pop. 23,500). Damages and aftershocks possible in Central Visayas region. pic.twitter.com/G1DP0cNSRo
— GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025
Το εστιακό βάθος είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα.
Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι
