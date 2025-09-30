Φόβος και τρόμος με σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ κοντά σε κατοικημένα κέντρα το επίκεντρο, Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

30 Σεπ. 2025 17:41
Pelop News

Τον φόβο σκόρπισε σεισμός 6,9 Ρίχτερ αργά την Τρίτη (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους.

Το εστιακό βάθος είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι
