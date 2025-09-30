Φόβος και τρόμος με σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ

Τον φόβο σκόρπισε σεισμός 6,9 Ρίχτερ αργά την Τρίτη (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) τις Φιλιππίνες.

Τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: Σε τρεις με τέσσερις ημέρες πρέπει να απαντήσουν για το σχέδιο ειρήνευσης

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους.

Leyte, Philippines hit by magnitude 7.0 earthquake, depth 9 km, at 13:59 UTC (21:59 local) Sept 30, 2025. #lindol #sismo #deprem Epicenter: 56 km W of Ormoc (pop. 191,000), 16 km NE of Bogo (pop. 23,500). Damages and aftershocks possible in Central Visayas region. pic.twitter.com/G1DP0cNSRo — GeoTechWar (@geotechwar) September 30, 2025

Το εστιακό βάθος είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



