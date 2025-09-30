Τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: Σε τρεις με τέσσερις ημέρες πρέπει να απαντήσουν για το σχέδιο ειρήνευσης

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τόνισε ότι η πρότασή του έχει ήδη γίνει αποδεκτή από Ισραηλινούς και Άραβες ηγέτες, και πλέον «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

30 Σεπ. 2025 16:48
Pelop News

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν περιθώριο τριών έως τεσσάρων ημερών για να απαντήσουν στην πρότασή του για ειρηνευτικό σχέδιο στη Γάζα, προειδοποιώντας πως η μη αποδοχή του θα έχει σοβαρές συνέπειες.

«Η Χαμάς έχει περίπου τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει», ανέφερε, προσθέτοντας: «Είτε θα το κάνουν είτε όχι, και αν όχι, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος».

Σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης επί του σχεδίου, ο πρόεδρος απάντησε κατηγορηματικά πως «όχι ιδιαίτερα» υπάρχει περιθώριο αλλαγών.
