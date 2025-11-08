Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ

Το περιστατικό συνέβη στην διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και οχημάτων αλλά και πεζών

Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ
08 Νοέ. 2025 21:39
Pelop News

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίας μετά από ένα τρομερό περιστατικό με πτώση μπαλκονιού στα Χανιά, που σημειώθηκε το βράδυ σήμερα (08.11.2025).

Με έναν εκκωφαντικό θόρυβο, του μεγάλο μπαλκόνι που βρισκόταν στον τελευταίο όροφο μιας ημιτελούς, εδώ και χρόνια, οικοδομής επί της οδού Κυδωνίας κατέρρευσε με τα τσιμεντένια συντρίμμια να σκορπίζονται σε μεγάλη έκταση στην πόλη των Χανιών.

Το περιστατικό συνέβη στην διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου απέναντι από τον σταθμό των ΚΤΕΛ υπεραστικών λεωφορείων και μάλιστα σε ώρα που υπάρχει μεγάλη κίνηση και οχημάτων αλλά και πεζών, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Από απίστευτη τύχη τα συντρίμμια δεν έπεσαν σε κάποιον πεζό ή διερχόμενο όχημα, αλλά προκάλεσαν ζημιές σε σταθμευμένες μηχανές, σε ένα σταθμευμένο όχημα και σε κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, αρχικά κατάρρευσε το μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου και κατά την πτώση του παρέσυρε και το τσιμεντένιο που βρίσκεται απο κάτω.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ενώ ειδοποιήθηκε και ο Δήμος Χανίων για να καθαριστεί το οδόστρωμα, αλλά και να ελεγχθεί η επικινδυνότητα νέας κατάρρευσης.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οικοδομή στην διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Κορωναίου είναι σε ημιτελή κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και εκτιμάται ότι οι τελευταίες ραγδαίες βροχοπτώσεις επιβάρυναν την κατάσταση της πεπαλαιωμένης οικοδομής.

Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:59 Δημοκρατικός υποψήφος πάστορας στο Τέξας ακολουθεί πορνοστάρ και μοντέλα OnlyFans στο Instagram!
22:39 Αυτοί είναι οι 12 αποτελεσματικοί τρόποι για να αποφορτιστείτε από το στρες
22:22 Τζαμάκος: «Το παιχνίδι κρίθηκε στην άμυνα μας»
21:59 Λατρεία Τζόκοβιτς για τη χώρα μας: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ»
21:54 Αθηνόδωρος: Πρωτιά Γεωργίου στα 5χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου
21:47 Λιμενικός πιάστηκε να δίνει χρήματα σε ανήλικους να να συνευρεθεί ερωτικά!
21:39 Φόβος και τρόμος στα Χανιά: Μπαλκόνι από 4ο όροφο κατέρρευσε στον δρόμο! ΦΩΤΟ
21:25 Επίθεση από Ισραηλινούς έποικους σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους, που μάζευαν ελιές στη Δυτική Όχθη!
21:15 Πάτρα: Από τροχαίο οδηγός βρέθηκε στον γκρεμό!
21:06 Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε στην Αθήνα τον 101ο τίτλο του! ΒΙΝΤΕΟ
20:55 Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ από την Βουλιαγμένη
20:52 Ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, ΦΩΤΟ
20:42 Ταυτοποιήθηκε ο «βομβιστής» στα Βορίζια από τις Αρχές-«Δεν πυροβόλησα» λέει ο 48χρονος
20:42 Ο Ερμης προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ στο καμίνι «Πετρόπουλος»
20:32 Τι κάνει ο Αντετοκούνμπο; Απίθανα πράγματα, απλώς δείτε το ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Με Νότη Σφακιανάκη και «Ώπα-Ώπα» πανηγύρισαν το πρωτάθλημα της Μιάλμπι, ΒΙΝΤΕΟ
20:09 Πέθανε ο θρυλικός παρουσιαστής Κουέντιν Γουίλσον
19:59 Το «πάμε και όπου βγει» οδηγεί την Παναχαϊκή. Ποτέ το πρόβλημα (της) δεν ήταν αγωνιστικό!
19:47 Πατρών-Πύργου: Τροχαίο με τρεις στο νοσοκομείο! ΦΩΤΟ
19:36 Βραζιλία: Φονικός ανεμοστρόβιλος, 5 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, ισοπεδωμένη μία πόλη! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ