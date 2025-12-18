Φρεγάτα Κίμων: Η πρώτη ελληνική Belharra εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού, ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από σχεδόν μία τριετία μετά την υπογραφή των συμβάσεων που έθεσαν τις βάσεις για τη μεγαλύτερη ανανέωση του ελληνικού στόλου επιφανείας εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε την πρώτη γαλλική φρεγάτα FDI.

Μαθητής κατανάλωσε αλκοόλ σε σχολική εκδρομή και κατέληξε στο νοσοκομείο!

Η F-601 «ΚΙΜΩΝ» πέρασε επισήμως στην ελληνική δύναμη, σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στη Λοριάν της Γαλλίας, σφραγίζοντας στην πράξη μια στρατηγική επιλογή που γεννήθηκε μέσα από κρίσεις, επιχειρησιακά αδιέξοδα και γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε στην προβλήτα του ναυπηγείου της Naval Group, εκεί όπου η «ΚΙΜΩΝ» είχε ολοκληρώσει έναν απαιτητικό κύκλο ναυπήγησης και δοκιμών. Με την ανύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρύμνη και του επισείοντα, του διεθνούς διακριτικού που δηλώνει ότι το πλοίο διαθέτει κυβερνήτη, η φρεγάτα αποδόθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Δείτε βίντεο, η στιγμή της ονοματοδοσίας της φρεγάτας:

Κατά την τελετή, ανακοινώθηκε και επισήμως το όνομα της φρεγάτας, με ανάδοχο τον Υποναύαρχο επί τιμή του Π.Ν., Πάνο Λασκαρίδη. Η επιλογή του δεν συνδέθηκε με μια μακρά και τεκμηριωμένη διαδρομή προσφοράς προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.



Οι δωρεές πλοίων, η στήριξη στη συντήρηση κύριων μονάδων και η ανέγερση υποδομών για στρατιωτικές σχολές και μονάδες είχαν προηγηθεί της σημερινής τελετής, προσδίδοντας στην ονοματοδοσία θεσμική συνέχεια και όχι εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

«Με τις τέσσερις Belharra ο Ελληνισμός έχει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό της Ιστορίας του» είπε ο Δένδιας

Κατά την τελετή παράδοσης ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα, μία νησιωτική χώρα, ζει και αναπνέει μέσα από την θάλασσα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό χωρίς μεγάλες δυνατότητες». Όπως είπε, η Φρεγάτα Κίμων φέρει ένα βαρύ και ιστορικό όνομα.

«Ο στρατηγός Κίμων συνέδεσε την ασφάλεια με την ακμή της αθηναϊκής δημοκρατίας», είπε και τόνισε πως «ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο 2.500 χρόνια μετά για να αποτυπώσει την ισχύ της Ελλάδας». Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, η φρεγάτα ενισχύει την δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίας ακόμη περισσότερο. «Η ένταξη των τεσσάρων Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός» είπε.

Παράλληλα ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε πως υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από εδώ και πέρα σε ποσοστό 25% των παραγωγών. «Η Ελλάδα ισχυροποιείται όχι για να απειλεί αλλά για να προστατεύει και να εγγυάται το Διεθνές Δίκαιο» είπε με έμφαση.

Πάνος Λασκαρίδης: «Ο “Κίμων” ανήκει σε όλους τους Έλληνες»

Ο Πάνος Λασκαρίδης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σπουδαία», τόσο σε προσωπικό επίπεδο –καθώς, όπως είπε, η Πολιτεία του έκανε την ύψιστη τιμή να τον ορίσει ανάδοχο της φρεγάτας– όσο και για τον κυβερνήτη και το πλήρωμα, σε μια κρίσιμη στιγμή της ναυτικής τους διαδρομής. Κυρίως, όμως, τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική ημέρα για τον Στόλο, το Πολεμικό Ναυτικό και συνολικά για την Πατρίδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον διαχρονικό ρόλο του ελληνικού στόλου, υπογραμμίζοντας ότι για τους Έλληνες αποτελεί «καμάρι και πηγή ανυπόκριτου θαυμασμού και αγάπης». Όπως σημείωσε, εδώ και αιώνες ο ελληνικός στόλος δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του, δεν ηττήθηκε και έχει γράψει σελίδες άφθαρτης δόξας στην ελληνική ιστορία.

Αναφερόμενος στην ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον στόλο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι τόσο το συγκεκριμένο πλοίο όσο και τα αδελφά του –«Φορμίων», «Νέαρχος» και «Θεμιστοκλής»– θα επιτελέσουν την αποστολή που διαχρονικά αναλαμβάνει ο Ελληνισμός: τον έλεγχο και την ασφάλεια του Αιγαίου και των γύρω θαλασσών. Όπως είπε, τα πλοία αυτά θα έχουν καθήκον την προστασία της εθνικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και αναθεωρητικών απειλών στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Λασκαρίδης υπογράμμισε ότι ο «Κίμων» ανήκει σε όλους τους Έλληνες, καθώς αποκτήθηκε με τον κόπο και το υστέρημα του ελληνικού λαού, και γι’ αυτό πρέπει να θεωρείται κοινή εθνική περιουσία, όπως και όλα τα πλοία του στόλου.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη των γαλλικών ναυπηγείων Naval Group για την εξαιρετική συνεργασία και τις τεχνικές τους δυνατότητες, χαρακτηρίζοντας τη φρεγάτα ως ένα από τα καλύτερα πλοία στον κόσμο στην κατηγορία της. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη γαλλική κυβέρνηση και τον γαλλικό λαό, κάνοντας αναφορά στη μακρά ιστορία συμμαχίας Ελλάδας–Γαλλίας και στους κοινούς αγώνες των δύο λαών για δημοκρατία και ελευθερία.

Κλείνοντας, απηύθυνε ευχές στον κυβερνήτη και το πλήρωμα της φρεγάτας «Κίμων» για «καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες», ευχόμενος ο Άγιος να βρίσκεται πάντα στην πλώρη του πλοίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιβιβάστηκαν τα 128 στελέχη του πρώτου πληρώματος, τα οποία ανέλαβαν τη φρεγάτα σε μια μεταβατική αλλά καθοριστική φάση: από την παράδοση στην επιχειρησιακή αφομοίωση.

Το ταξίδι προς τη Σαλαμίνα

Η Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» θα αποπλεύσει προς τη Βρέστη, όπου θα παραλάβει τον αρχικό φόρτο οπλισμού της. Εκεί θα ολοκληρωθεί η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων, του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, το πλοίο θα χαράξει ρότα προς την Ελλάδα και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στις αρχές του 2026. Από εκείνο το σημείο και μετά, θα αρχίσει η εσωτερική διαδικασία ένταξης στον Στόλο: πιστοποιήσεις, δοκιμές σε ελληνικά δίκτυα, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη ρόλων.

Αφού ακούστηκε το όνομα της φρεγάτας υψώθηκε η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, ακολούθησε και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Η ένταξη της Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού σημαίνει αλλαγή κλίμακας και φιλοσοφίας. Το πλοίο δεν προστίθεται απλώς στον κατάλογο των μονάδων επιφανείας. Εισάγει μια διαφορετική αντίληψη για το πώς σχεδιάζεται, διοικείται και επιχειρεί ένας σύγχρονος στόλος.

Η φρεγάτα λειτουργεί ως ψηφιακός κόμβος. Συλλέγει, επεξεργάζεται και διανέμει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα τακτικής κατάστασης. Η αξία της δεν βρίσκεται μόνο στον οπλισμό της, αλλά στη δυνατότητα να συνεργάζεται με αεροπορικά μέσα, άλλες ναυτικές μονάδες και κέντρα διοίκησης, μετατρέποντας την πληροφορία σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η «ΚΙΜΩΝ» καλύπτει κρίσιμα επιχειρησιακά κενά: αεράμυνα περιοχής, ανθυποβρυχιακή επιτήρηση μεγάλου βάθους και προστασία ναυτικών σχηματισμών σε περιβάλλον αυξημένων απειλών. Πρόκειται για δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν συνυπήρχαν συγκεντρωμένες σε μία ελληνική μονάδα επιφανείας.

Η απόφαση

Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση του στόλου επιφανείας αναδείχθηκε με ένταση κατά την ελληνοτουρκική κρίση του 2020. Η πλήρης ανάπτυξη των διαθέσιμων μονάδων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων όσο και τα όρια των γερασμένων πλοίων.

Την ίδια περίοδο, Αθήνα και Παρίσι αναζητούσαν τρόπους να εμβαθύνουν τη στρατηγική τους συνεργασία. Η συμφωνία για τα μαχητικά Rafale άνοιξε τον δρόμο, αλλά η απόφαση για τις φρεγάτες FDI αποτέλεσε το πραγματικό σημείο καμπής. Η δημιουργία ελληνικού κλιμακίου στη Λοριάν, η παραχώρηση θέσεων στη γραμμή παραγωγής και η επιτάχυνση των διαδικασιών κατέστησαν εφικτό ένα χρονοδιάγραμμα που, υπό άλλες συνθήκες, θα φαινόταν ανέφικτο. Η «ΚΙΜΩΝ» δεν είναι μεμονωμένο έργο. Είναι η πρώτη πράξη ενός συνολικού σχεδιασμού που προβλέπει συνολικά τέσσερις φρεγάτες FDI και συμπληρωματικές μονάδες, με στόχο τη ριζική ανανέωση του στόλου επιφανείας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Η «ΚΙΜΩΝ» είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο.

• Μήκος: περίπου 122 μέτρα

• Εκτόπισμα: περίπου 4.500 τόνοι

• Πλήρωμα: 120–130 άτομα

• Πρόωση: συνδυασμός ντιζελοκινητήρων και ηλεκτρικής πρόωσης, με έμφαση στη χαμηλή ακουστική υπογραφή

• Μέγιστη ταχύτητα: άνω των 27 κόμβων

Αισθητήρες και σύστημα μάχης

• Ραντάρ Thales Sea Fire AESA 4D, τοποθετημένο στο PSIM (Panoramic Sensor & Intelligence Module)

• Σόναρ κύτους και συρόμενο σόναρ CAPTAS-4, που προσδίδουν ισχυρό ανθυποβρυχιακό αποτύπωμα

• Πλήρως δικτυοκεντρικό σύστημα μάχης, σχεδιασμένο για ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών απειλών

Οπλισμός

• Εκτοξευτές VLS A50 Sylver για βλήματα Aster 30, παρέχοντας για πρώτη φορά σε ελληνική φρεγάτα δυνατότητα αεράμυνας περιοχής

• Αντιπλοϊκοί πύραυλοι Exocet MM40 Block 3C

• Σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM

• Τορπίλες MU90

• Δυνατότητα επιχειρήσεων με ελικόπτερο ναυτικής συνεργασίας

Οι σταθμοί του προγράμματος FDI

• Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020: Ελληνοτουρκική κρίση στην Αν. Μεσόγειο

• 10 Σεπτεμβρίου 2021: 85η ΔΕΘ – Προαναγγελία ενίσχυσης Π.Ν.

• 28 Σεπτεμβρίου 2021: Υπογραφή ελληνογαλλικής συμφωνίας στο Παρίσι

• 16 Δεκεμβρίου 2021: Κοπή πρώτου χάλυβα φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ»

• 24 Μαρτίου 2022: Υπογραφή συμβάσεων 3+1 FDI στο Θ/Κ «Αβέρωφ»

• 27 Σεπτεμβρίου 2022: Ανακοίνωση ονομάτων φρεγατών

• 22 Οκτωβρίου 2022: Τοποθέτηση πρώτου τμήματος σε dry dock

• 28 Σεπτεμβρίου 2023: Τεχνική καθέλκυση «ΚΙΜΩΝ»

• 4 Οκτωβρίου 2023: Επίσημη καθέλκυση παρουσία Ν. Δένδια

• 8 Νοεμβρίου 2023: Εγκατάσταση ιστού PSIM

• Μάρτιος – Απρίλιος 2024: Ενεργοποίηση συστημάτων και VLS

• 21 Μαΐου 2025: Έναρξη θαλάσσιων δοκιμών

• 14 Νοεμβρίου 2025: Υπογραφή σύμβασης 4ης FDI

• 18 Δεκεμβρίου 2025: Ύψωση ελληνικής σημαίας – Παράδοση «ΚΙΜΩΝ»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



