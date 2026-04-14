«Φρένο» από Μελόνι στη συμφωνία με το Ισραήλ – Μήνυμα για Ορμούζ και αιχμές κατά Τραμπ

Αναστολή της αυτόματης ανανέωσης της αμυντικής συνεργασίας – Σαφείς αποστάσεις από δηλώσεις για τον Πάπα

Τζόρτζια Μελόνι
14 Απρ. 2026 14:53
Pelop News

Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την αναστολή της αυτόματης ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας της χώρας της με το Ισραήλ, επικαλούμενη την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία.

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για μια συμφωνία-πλαίσιο στον τομέα της άμυνας, η οποία αφορά την τεχνολογική έρευνα και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού και επρόκειτο να ανανεωθεί σήμερα. Την απόφαση της κυβέρνησης της Ρώμης γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα κομβικής σημασίας για την οικονομία της χώρας της και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή της για τον Πάπας Λέων, με αφορμή ανάρτηση του προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία επιτέθηκε στον Ποντίφικα.

«Οι δηλώσεις που αφορούν τον Πάπα είναι απαράδεκτες», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της και υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ένιωθε άνετα σε μια κοινωνία όπου οι θρησκευτικοί ηγέτες επηρεάζονται από πολιτικές παρεμβάσεις.

Αναφερόμενη, τέλος, στις σχέσεις της χώρας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια διαχρονική στρατηγική συνεργασία, η οποία υπερβαίνει τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν στρατηγικό εταίρο πρώτης γραμμής», σημείωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ουσιαστική συμμαχία προϋποθέτει ειλικρίνεια και τη δυνατότητα έκφρασης διαφωνιών. «Όταν συμφωνώ το λέω, όπως και όταν διαφωνώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτή η στάση ενισχύει τη συνοχή της Δύση συνολικά.

16:15 Πολίχνη: Διαρρήκτης για γέλια – Πήγε να μπει σε καφεκοπτείο αλλά έπεσε από τα 2,5 μέτρα
16:14 Ιράν: Στο τραπέζι προσωρινή παύση μεταφορών μέσω Ορμούζ ενόψει συνομιλιών με τις ΗΠΑ
16:02 Αγορά ακινήτων: Πώς η μεταφορά συντελεστή δόμησης δημιουργεί νέες ευκαιρίες
16:00 Πάτρα – Νέες πλατείες: Σχέδια για παρεμβάσεις σε όλη την πόλη
15:53 Λίλα Τριάντη: Η σπάνια αναφορά στον σύντροφό της και τα λόγια για τον Νίκο Βέρτη
15:53 Ιδιοκτήτης Χάποελ: «Δεν θέλουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ στα playoffs»
15:40 Μοσάντ: «Δράσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης – Η αποστολή τελειώνει με αλλαγή καθεστώτος»
15:38 Άρης Μουγκοπέτρος: «Ο χωρισμός μου ήταν ένα γερό “χαστούκι”»
15:30 Πάτρα: Το Δασύλλιο ζητά παρεμβάσεις – Υπάρχουν σημεία που οι καθιζήσεις είναι εμφανέστατες
15:29 «Να είστε έτοιμοι»: Τα απειλητικά μηνύματα του 19χρονου πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας
15:25 Χριστίνα Μπακαστάθη: «Είμαστε οι ρωγμές μας» – Η σάτιρα, η σύγκρουση και η γυναίκα που παίρνει το πάνω χέρι
15:22 Οι κολυμβητές της ΝΕΠ σε καμπ στο Ναύπλιο
15:17 Διαθήκες και κληρονομιές: Ο νέος «χάρτης» με τις 10 μεγάλες αλλαγές
15:08 Ακριβότερα τα πλασματικά έτη λόγω κατώτατου μισθού – Πότε συμφέρει η εξαγορά
15:00 Προστασία και αξιοποίηση των πηγών του Λάδωνα: Προκήρυξη της μελέτης από τον Δήμο Καλαβρύτων
14:58 Ροδόπη: Καταδίωξη με δύο αυτοκίνητα, ανατροπή και πέντε συλλήψεις – Κρύβονταν σε πρανές μετά το κυνηγητό
14:52 Μυλωνάκης κατά Δρουσιώτη: Πάει στη Δικαιοσύνη και προειδοποιεί με αγωγές όσους αναπαράγουν τις αναφορές
14:41 Σκόνη από τη Σαχάρα σκεπάζει τη χώρα: Ποιες περιοχές θα γίνουν «πορτοκαλί» τώρα και πού θα χτυπήσει από αύριο ΧΑΡΤΗΣ
14:35 Την Τετάρτη η κηδεία της Χαρίκλειας Σκανδάμη – Θλίψη για τον τραγικό θάνατό της στην Πάτρα
