«Φρένο» από Μελόνι στη συμφωνία με το Ισραήλ – Μήνυμα για Ορμούζ και αιχμές κατά Τραμπ

Σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό αποτύπωμα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την αναστολή της αυτόματης ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας της χώρας της με το Ισραήλ, επικαλούμενη την παρούσα γεωπολιτική συγκυρία.

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για μια συμφωνία-πλαίσιο στον τομέα της άμυνας, η οποία αφορά την τεχνολογική έρευνα και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού και επρόκειτο να ανανεωθεί σήμερα. Την απόφαση της κυβέρνησης της Ρώμης γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της αποκατάστασης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα κομβικής σημασίας για την οικονομία της χώρας της και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτησή της για τον Πάπας Λέων, με αφορμή ανάρτηση του προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία επιτέθηκε στον Ποντίφικα.

«Οι δηλώσεις που αφορούν τον Πάπα είναι απαράδεκτες», τόνισε η Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της και υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ένιωθε άνετα σε μια κοινωνία όπου οι θρησκευτικοί ηγέτες επηρεάζονται από πολιτικές παρεμβάσεις.

Αναφερόμενη, τέλος, στις σχέσεις της χώρας της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια διαχρονική στρατηγική συνεργασία, η οποία υπερβαίνει τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν στρατηγικό εταίρο πρώτης γραμμής», σημείωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ουσιαστική συμμαχία προϋποθέτει ειλικρίνεια και τη δυνατότητα έκφρασης διαφωνιών. «Όταν συμφωνώ το λέω, όπως και όταν διαφωνώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αυτή η στάση ενισχύει τη συνοχή της Δύση συνολικά.

