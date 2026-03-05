Ακίνητα: «Φρένο» στις αγοραπωλησίες το 2025, εκτόξευση των γονικών παροχών

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε το 2025 σημάδια επιβράδυνσης στις αγοραπωλησίες, μετά από τα προηγούμενα χρόνια έντονης δραστηριότητας. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καταγράφουν μείωση των εσόδων από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η τάση μεταβίβασης περιουσίας μέσω γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (αγοραπωλήσεις) διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ το 2025, από 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%. Η μείωση αποδίδεται σε παράγοντες όπως η συνεχής άνοδος των τιμών, που περιορίζει την αγοραστική ικανότητα νοικοκυριών, το υψηλό κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, καθώς και η μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι πολλές συναλλαγές αφορούν αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης έως ορισμένα όρια (200.000 ευρώ για άγαμους, 250.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί), μειώνοντας έτσι τα φορολογικά έσοδα.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακολούθησαν ανοδική πορεία. Τα έσοδα από αυτές τις κατηγορίες ανήλθαν σε 266,03 εκατ. ευρώ το 2025, από 235,09 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 13,14%. Το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις προς πρόσωπα Α’ κατηγορίας (παιδιά, εγγόνια, γονείς, σύζυγοι) λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

Η αύξηση αυτή αντισταθμίζει εν μέρει τη μείωση από τις αγοραπωλήσεις, διατηρώντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα από ακίνητα σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Κατά το 2025 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης για αγοραπωλήσεις. Σύμφωνα με το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, πραγματοποιήθηκαν 41.743 μεταβιβάσεις ακινήτων, συνολικής αξίας άνω των 4,2 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ακίνητο διαμορφώθηκε στις 100.770 ευρώ.

Τα διαμερίσματα κυριάρχησαν με 21.354 μεταβιβάσεις (αξίας 2,25 δισ. ευρώ), ακολουθούμενα οικόπεδα (6.566, αξίας 729,5 εκατ. ευρώ), μονοκατοικίες (4.278, αξίας 451,11 εκατ. ευρώ), επαγγελματικά ακίνητα (3.394, αξίας 589,37 εκατ. ευρώ) και θέσεις στάθμευσης (1.958, αξίας 23,8 εκατ. ευρώ).

Οι ακριβότερες συναλλαγές εντοπίστηκαν σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Άλιμος, Κολωνάκι, Φιλοθέη, καθώς και σε νησιά με επενδυτικό ενδιαφέρον (Σπέτσες, Κέα). Χαρακτηριστική είναι η πώληση διαμερίσματος 112 τ.μ. στον Πειραιά (κατασκευής 1964) έναντι 3,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δήμων, ο Δήμος Αθηναίων κατέγραψε τις περισσότερες συναλλαγές (5.816, αξίας περίπου 626 εκατ. ευρώ).

Για το 2026, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων ύψους 900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 653 εκατ. ευρώ από αγοραπωλήσεις και 246 εκατ. ευρώ από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

