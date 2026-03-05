Ακίνητα: «Φρένο» στις αγοραπωλησίες το 2025, εκτόξευση των γονικών παροχών

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την αγορά ακινήτων. Μειωμένες οι εισπράξεις φόρων από τις μεταβιβάσεις αυξημένες από τις γονικές παροχές

Ακίνητα: «Φρένο» στις αγοραπωλησίες το 2025, εκτόξευση των γονικών παροχών
05 Μαρ. 2026 7:56
Pelop News

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε το 2025 σημάδια επιβράδυνσης στις αγοραπωλησίες, μετά από τα προηγούμενα χρόνια έντονης δραστηριότητας. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καταγράφουν μείωση των εσόδων από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η τάση μεταβίβασης περιουσίας μέσω γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων (αγοραπωλήσεις) διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ το 2025, από 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%. Η μείωση αποδίδεται σε παράγοντες όπως η συνεχής άνοδος των τιμών, που περιορίζει την αγοραστική ικανότητα νοικοκυριών, το υψηλό κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, καθώς και η μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι πολλές συναλλαγές αφορούν αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης έως ορισμένα όρια (200.000 ευρώ για άγαμους, 250.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί), μειώνοντας έτσι τα φορολογικά έσοδα.

Αντίθετα, οι γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακολούθησαν ανοδική πορεία. Τα έσοδα από αυτές τις κατηγορίες ανήλθαν σε 266,03 εκατ. ευρώ το 2025, από 235,09 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 13,14%. Το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις προς πρόσωπα Α’ κατηγορίας (παιδιά, εγγόνια, γονείς, σύζυγοι) λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς φορολογική επιβάρυνση.

Η αύξηση αυτή αντισταθμίζει εν μέρει τη μείωση από τις αγοραπωλήσεις, διατηρώντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα από ακίνητα σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Κατά το 2025 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης για αγοραπωλήσεις. Σύμφωνα με το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, πραγματοποιήθηκαν 41.743 μεταβιβάσεις ακινήτων, συνολικής αξίας άνω των 4,2 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ακίνητο διαμορφώθηκε στις 100.770 ευρώ.

Τα διαμερίσματα κυριάρχησαν με 21.354 μεταβιβάσεις (αξίας 2,25 δισ. ευρώ), ακολουθούμενα οικόπεδα (6.566, αξίας 729,5 εκατ. ευρώ), μονοκατοικίες (4.278, αξίας 451,11 εκατ. ευρώ), επαγγελματικά ακίνητα (3.394, αξίας 589,37 εκατ. ευρώ) και θέσεις στάθμευσης (1.958, αξίας 23,8 εκατ. ευρώ).

Οι ακριβότερες συναλλαγές εντοπίστηκαν σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Άλιμος, Κολωνάκι, Φιλοθέη, καθώς και σε νησιά με επενδυτικό ενδιαφέρον (Σπέτσες, Κέα). Χαρακτηριστική είναι η πώληση διαμερίσματος 112 τ.μ. στον Πειραιά (κατασκευής 1964) έναντι 3,9 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δήμων, ο Δήμος Αθηναίων κατέγραψε τις περισσότερες συναλλαγές (5.816, αξίας περίπου 626 εκατ. ευρώ).

Για το 2026, ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει συνολικά έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων ύψους 900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 653 εκατ. ευρώ από αγοραπωλήσεις και 246 εκατ. ευρώ από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:42 «Πέρασε» η επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές
9:33 Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου 
9:30 Ιράν: Σεβόμαστε την Τουρκία, δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο εναντίον της
9:20 Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ
9:19 «Τειρεσίας ενοικιαστών»: Έρχεται «μαύρη λίστα» μισθωτών
9:12 Ωρα Πατρών: Πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου για τον τερματισμό του πολέμου
9:10 Τέμπη – Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο: Συνεχίζεται η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα
9:07 Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα
9:06 Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
9:06 Αμαλιάδα: Οδηγούσε ΙΧ, ενώ του είχαν πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας
9:03 Χρυσός «φωτιά» λόγω Μέσης Ανατολής
9:01 Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
8:56 ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους
8:56 Βαρθολομιό: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε
8:49 Financial Times: Ο Τραμπ χωρίς σαφές σχέδιο για το Ιράν
8:40 Ονδούρα: Εκτελέσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Κάστρο, καταγγελίες ΟΗΕ
8:33 Στην Χαλκίδα ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:31 Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ
8:24 Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03
8:24 Κρίση στην Μέση Ανατολή: Τα πλήγματα του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό- «Παγώνουν» οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ