Φρένο στις φήμες: Ο Ιρανός πρέσβης αρνείται ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι στη Μόσχα

Ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία απορρίπτει τις πληροφορίες ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται τραυματισμένος στη ρωσική πρωτεύουσα για νοσηλεία, βάζοντας φρένο στη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες.

17 Μαρ. 2026 15:40
Pelop News

Η ιρανική πλευρά επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση γύρω από την κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει μεταφερθεί στη Μόσχα για ιατρική περίθαλψη. Ο πρέσβης του Ιράν στη Ρωσία, Καζέμ Τζαλαλί, διέψευσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας βρίσκεται στη ρωσική πρωτεύουσα τραυματισμένος ή υπό ρωσική προστασία.

Η φημολογία είχε ενταθεί μετά από δημοσίευμα της κουβεϊτιανής Al-Jarida, σύμφωνα με το οποίο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να μεταφέρθηκε στη Μόσχα για θεραπεία, ύστερα από τραυματισμό στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που ακολούθησαν την ανάληψη της εξουσίας. Το ίδιο σενάριο συνέδεε μάλιστα τη φερόμενη μεταφορά του με προσωπική παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εμφανιζόταν να προσφέρει βοήθεια και ιατρική φροντίδα.

Ωστόσο, από τη Μόσχα δεν υπήρξε καμία επίσημη επιβεβαίωση αυτών των πληροφοριών. Αντιθέτως, η διάψευση από τον Ιρανό πρέσβη ήρθε να απορρίψει ευθέως το συγκεκριμένο αφήγημα, ενώ το Κρεμλίνο είχε ήδη αποφύγει να σχολιάσει ευθέως τα σχετικά δημοσιεύματα όταν ρωτήθηκε για το θέμα.

Το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει αντικρουόμενες αναφορές για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Διεθνή μέσα έχουν μεταδώσει τόσο πληροφορίες περί τραυματισμού του όσο και διαψεύσεις από ιρανικές πηγές, γεγονός που διατηρεί το τοπίο θολό γύρω από τη δημόσια εικόνα και την πραγματική του κατάσταση.

