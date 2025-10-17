Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη

Οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω τη σορό της

17 Οκτ. 2025 8:45
Pelop News

Δεν το χωράει ανθρώπου νους το τραγικό τέλος που είχε 26χρονη Λευκορωσίδα. Της υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη, τη σκότωσαν στη Μιανμάρ για να πάρουν τα όργανά της!

Η τραγική Βέρα Κραβτσόβα, ξεκίνησε όταν ταξίδεψε στη Μπανγκόκ αφού της είχαν υποσχεθεί μια δουλειά ως μοντέλο.

Σύμφωνα με το Mash «αντί για φωτογραφήσεις και συμβόλαια, η Βέρα μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη. Εκεί της ζητήθηκε να είναι όμορφη και να εκβιάζει για χρήματα πλούσιους πελάτες. Όταν, όμως, σταμάτησε να βγάζει χρήματα, χάθηκε η επαφή μαζί της».

Κατά την ίδια πηγή οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω τη σορό της.

Ακολούθησε τηλεφώνημα αγνώστων σε συγγενείς της 26χρονης στους οποίους είπαν ότι η νεαρή «είχε πουληθεί για τα όργανά της και ότι η σορός της είχε αποτεφρωθεί».

Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία, αλλά εξαφανίστηκε μετά την άφιξή της στην Μπανγκόκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.
