Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία

Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
17 Οκτ. 2025 8:10
Pelop News

Στη Βραζιλία σάλος έχει προκληθεί από ένα βίντεο με πρωταγωνιστή έναν ημίγυμνο ιερέα, την ερωμένη του και τον αρραβωνιαστικό της που τους έκανε τσακωτούς.

Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οργισμένοι άνδρες μπήκαν στο σπίτι του αιδεσιμότατου Λουσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο, δίπλα στην εκκλησία που ιερουργεί, και τον βρήκαν ημίγυμνο ψάχνοντας για την ερωμένη του.

Στο βίντεο από το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου ο ιερέας που φοράει μόνο ένα κολλητό σορτς έρχεται αντιμέτωπος με την οργή των ανδρών – ανάμεσά τους και ο αρραβωνιαστικός της ερωμένης του – που του ζητούν να ανοίξει μια πόρτα πίσω από την οποία κρυβόταν η γυναίκα-πέτρα του σκανδάλου.

Αφού η πόρτα του μπάνιου δεν άνοιγε από τα χτυπήματα του ιερέα, τότε ο αρραβωνιαστικός της γυναίκας άρπαξε ένα σκαμνί και την έσπασε.

Εκεί βρήκαν την 21χρονη κρυμμένη κάτω από το νιπτήρα να φοράει μόνο ένα μπλουζάκι και ένα σορτς με την ίδια να βάζει τα κλάματα μετά την ανακάλυψή της.

Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Παρά την εικόνα τους, τόσο η γυναίκα όσο και ο ιερέας αρνήθηκαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις. Ο πατέρας Σιμπλίσιο ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του επειδή χρειαζόταν ένα ντους μετά από μια κουραστική μέρα εργασίας στην εκκλησία.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αξιωματούχοι της Επισκοπής του Ντιαμαντίνο που εποπτεύει την εκκλησία στην οποία ιερουργεί ο Σιμπλίσιο ξεκίνησαν έρευνα για τις πράξεις του.

Στόχος της έρευνας να διαπιστωθεί αν ο ιερέας παραβίασε τον Κώδικα Κανονικού Δικαίου του 1983, ο οποίος απαγορεύει στους ιερείς της Λατινικής Εκκλησίας να συνάπτουν συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Από την πλευρά της, η γυναίκα που καταγράφηκε στο βίντεο υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, σημειώνοντας ότι τα πλάνα δόθηκαν χωρίς την άδειά της στη δημοσιότητα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:16 Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok και η μεγάλη ανησυχία τη Μπέλα Χαντίντ με τα φτερά 22 κιλών!
9:06 Τραμπ: Νέες επαφές με Ζελένσκι-Πούτιν για την Ουκρανία με οδηγό τη Λωρίδα της Γάζας
8:58 «Ιθάκη»: Το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πότε κυκλοφορεί
8:56 Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Κέρκυρα ΒΙΝΤΕΟ
8:52 Αγαπηδάκη: Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια αποτελεί σοβαρή απειλή
8:45 Φρίκη για Λευκορωσίδα: Τη σκότωσαν για να πάρουν τα όργανά της! Της είχαν υποσχέθηκαν δουλειά ως μοντέλο στην Ταϊλάνδη
8:43 Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
8:32 Τραγωδίες στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί σε δύο θανατηφόρα τροχαία νωρίς το πρωί της Παρασκευής σε Αφίδνες και Αθηνών-Κορίνθου ΦΩΤΟ
8:24 Τα πρόστιμα «φωτιά» για τους πρατηριούχους για μη συμμετοχή στο Μητρώο Δεξαμενών και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
8:19 Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
8:13 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Σάλος: στη Βραζιλία έπιασαν στα «πράσα» ημίγυμνο ιερέα με αρραβωνιαστικιά πιστού! ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
7:57 Τουρκία: Θέλει να παίξει ρόλο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λωρίδα της Γάζας
7:54 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν… ξεχαστείτε
7:50 Σοκ, πέθανε ο θρύλος της ροκ Έις Φρέιλι!
7:43 Κρήτη: Σεισμός 4,1 Ρίχτερ κοντά στα Φαλάσαρνα
7:41 Νέος ισχυρός σεισμός στις νότιες Φιλιππίνες
7:34 Δύο νεκροί σε καραμπόλα τριών οχημάτων στις Αφίδνες – Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών-Λαμίας
7:23 Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:13 Τραγικό δυστύχημα στην Αθηνών–Κορίνθου: Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ