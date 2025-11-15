Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης 89χρονης γυναίκας σε ιδιωτικό γηροκομείο, που κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι η ηλικιωμένη έφερε πολλαπλά τραύματα και μελανιές, ενώ οι υπεύθυνοι του κέντρου απέδωσαν τα χτυπήματα σε «πτώση».

Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση - «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
15 Νοέ. 2025 20:36
Pelop News

Η υπόθεση της 89χρονης Μαρίας προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Η γυναίκα, που ήταν όπως λένε οι οικείοι της υγιής, διαυγής και κοινωνική, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας, όπου μέσα σε λίγες ημέρες παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.
Ο εγγονός της, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, καταγγέλλει πως η γιαγιά του κακοποιήθηκε βάναυσα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα και εκτεταμένες μελανιές σε όλο το σώμα.

«Η κατάσταση της υγείας της ήταν άψογη. Έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. Πλήρωνα 1.000 ευρώ τον μήνα για να είναι σε καλά χέρια», ανέφερε συγκλονισμένος ο εγγονός.

Οι εικόνες που σοκάρουν

Οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα δείχνουν την 89χρονη γεμάτη μώλωπες στα πόδια, στα πλευρά και στο πρόσωπο. Οι υπεύθυνοι του γηροκομείου ισχυρίστηκαν ότι «έπεσε και χτύπησε», όμως οι γιατροί που την εξέτασαν μίλησαν ξεκάθαρα για περίπτωση κακοποίησης.

«Η γιαγιά ήταν τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο, και δεν με είχαν καν ενημερώσει. Είχε σπασμένα πλευρά, θλάση στον πνεύμονα, σπασμένο πόδι. Αυτά δεν γίνονται από πτώση», κατήγγειλε ο εγγονός της.

«Η γιαγιά θα ζούσε 100%»

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική, όπου πάλεψε για έναν μήνα πριν καταλήξει. «Το στρώμα της ήταν έξω στο μπαλκόνι, κοιμόταν πάνω σε αφρολέξ με ακαθαρσίες. Ήταν μαυρισμένη παντού. Αν δεν την είχαν κακοποιήσει, θα ζούσε 100%», δήλωσε οικογενειακή φίλη.

Ο εγγονός της ζητά δικαίωση για τη μνήμη της: «Εγώ ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς και να μην ξαναγίνει αυτό σε άλλον άνθρωπο. Είναι οφθαλμοφανές ότι δεν έπεσε· πατήθηκε».

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, ενώ η οικογένεια αναμένεται να καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων του γηροκομείου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
21:48 «Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη
21:36 Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή
21:29 Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή
21:24 «Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
21:12 Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο
21:12 Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
21:00 Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα
20:52 Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
20:48 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
20:44 Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
20:36 Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
20:28 Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»
20:24 Άνοιξη στα μέσα Νοέμβρη: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και ήλιος την Κυριακή
20:24 Το σκυλί που “έριξε” το πούλμαν: 14 τραυματίες στο Βελεστίνο – Ο οδηγός απέφυγε το ζώο και βγήκε από τον δρόμο
20:12 Νέα υπόθεση βίας ανηλίκων στον Εύοσμο: Έξι κορίτσια επιτέθηκαν και κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων
20:00 Συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Είμαι το αποτύπωμα του ανθρώπου πάνω στο μηχάνημα»
19:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου έσκαβε τον λάκκο» – Οι βαριές καταγγελίες κατά της Έλενας Χριστοπούλου για πλαστογραφία και υπεξαίρεση
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ