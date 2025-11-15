Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ

Η υπόθεση της 89χρονης Μαρίας προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Η γυναίκα, που ήταν όπως λένε οι οικείοι της υγιής, διαυγής και κοινωνική, μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας, όπου μέσα σε λίγες ημέρες παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Ο εγγονός της, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, καταγγέλλει πως η γιαγιά του κακοποιήθηκε βάναυσα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα και εκτεταμένες μελανιές σε όλο το σώμα.

«Η κατάσταση της υγείας της ήταν άψογη. Έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. Πλήρωνα 1.000 ευρώ τον μήνα για να είναι σε καλά χέρια», ανέφερε συγκλονισμένος ο εγγονός.

Οι εικόνες που σοκάρουν

Οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα δείχνουν την 89χρονη γεμάτη μώλωπες στα πόδια, στα πλευρά και στο πρόσωπο. Οι υπεύθυνοι του γηροκομείου ισχυρίστηκαν ότι «έπεσε και χτύπησε», όμως οι γιατροί που την εξέτασαν μίλησαν ξεκάθαρα για περίπτωση κακοποίησης.

«Η γιαγιά ήταν τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο, και δεν με είχαν καν ενημερώσει. Είχε σπασμένα πλευρά, θλάση στον πνεύμονα, σπασμένο πόδι. Αυτά δεν γίνονται από πτώση», κατήγγειλε ο εγγονός της.

«Η γιαγιά θα ζούσε 100%»

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στην Πανεπιστημιακή Κλινική, όπου πάλεψε για έναν μήνα πριν καταλήξει. «Το στρώμα της ήταν έξω στο μπαλκόνι, κοιμόταν πάνω σε αφρολέξ με ακαθαρσίες. Ήταν μαυρισμένη παντού. Αν δεν την είχαν κακοποιήσει, θα ζούσε 100%», δήλωσε οικογενειακή φίλη.

Ο εγγονός της ζητά δικαίωση για τη μνήμη της: «Εγώ ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς και να μην ξαναγίνει αυτό σε άλλον άνθρωπο. Είναι οφθαλμοφανές ότι δεν έπεσε· πατήθηκε».

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές, ενώ η οικογένεια αναμένεται να καταθέσει μήνυση κατά των υπευθύνων του γηροκομείου.

