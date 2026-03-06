Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος

Η έρευνα για την εξαφάνιση της γυναίκας ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, στις 28 Ιανουαρίου, του δημάρχου μιας κοινότητας 1.700 κατοίκων, που ανησύχησε επειδή δεν είχε δει τη Λιλιάν Κουανσελέν επί τουλάχιστον τρία χρόνια

Φρίκη στη Γαλλία: Δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν επί μήνες αιχμάλωτη τη μητέρα τους, τη βασάνιζαν κι όταν πέθανε την έθαψαν σε δάσος
06 Μαρ. 2026 23:49
Στη Γαλλία δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι κρατούσαν αιχμάλωτη τη μητέρα τους και απέκρυπταν επί χρόνια τον θάνατό της, με τη συνεργασία της συντρόφου του ενός από αυτούς, στο Σεν-Μισέλ-σιρ Μερτ.

Η έρευνα για την εξαφάνιση της γυναίκας ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, στις 28 Ιανουαρίου, του δημάρχου μιας κοινότητας 1.700 κατοίκων, που ανησύχησε επειδή δεν είχε δει τη Λιλιάν Κουανσελέν επί τουλάχιστον τρία χρόνια.

Οι δυο γιοι της γυναίκας, που ήταν γεννημένη το 1953 και είχε τεθεί υπό την κηδεμονία τους, καθώς και η σύντροφος του μεγαλύτερου από αυτούς, έδωσαν αντικρουόμενες και «μη αξιόπιστες» εξηγήσεις για την εξαφάνισή της, είπε ο εισαγγελέας του Επινάλ, Φρεντερίκ Ναόν.

Και οι τρεις τέθηκαν υπό κράτηση.

Κλειδωμένη επί μήνες
Ο νεότερος, ηλικίας 39 ετών, αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές όμως ο μεγαλύτερος, 45 ετών, και η 40χρονη σύντροφός του παραδέχτηκαν ότι η Λιλιάν Κουανσελέν ήταν κλειδωμένη επί μήνες στο δωμάτιό της, στο σπίτι του μικρότερου γιου, «χωρίς καμία ιατρική φροντίδα και με ελάχιστη τροφή». Οι δύο αδελφοί την παρακολουθούσαν συνεχώς με μια κάμερα που είχαν συνδέσει με τα κινητά τηλέφωνά τους.

Ο μεγαλύτερος ισχυρίζεται ότι ο αδελφός του «έσπρωχνε πολλές φορές τη μητέρα στο κρεβάτι» και ότι η κατάσταση της υγείας της «επιδεινώθηκε» αφού έφτασε να ζυγίζει γύρω στα 30 κιλά. Ομολόγησε επίσης ότι «είδε τον αδελφό του να ταρακουνάει τη μητέρα τους», η οποία πέθανε λίγο αργότερα.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2023. Την εποχή εκείνη το θύμα ήταν περίπου 70 ετών.

Την έθαψαν σε δάσος
Οι δύο άνδρες έκρυψαν το πτώμα στο γκαράζ και στη συνέχεια το έθαψαν σε ένα δάσος. Συνέχισαν όμως να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της και άφηναν να εννοηθεί ότι είναι ζωντανή. Πήραν επίσης πολλά δάνεια στο όνομά της.

Οι αδελφοί, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου, απάτη και άλλα αδικήματα.

