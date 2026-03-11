Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»

Σοκ στη Σικελία από τη δολοφονία 50χρονης από τον πρώην σύντροφό της. Ο δράστης παραβίασε το ηλεκτρονικό βραχιόλι και τη σκότωσε με δεκάδες μαχαιριές.

11 Μαρ. 2026 21:19
Pelop News

Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία, φέρνοντας στο προσκήνιο τα κενά στη φύλαξη ατόμων με ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς. Θύμα είναι η 50χρονη Ντανιέλα Τζινάτι, η οποία δολοφονήθηκε άγρια από τον 67χρονο πρώην σύντροφό της μέσα στο σπίτι της στη Μεσίνα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το βράδυ της Τρίτης (10/03), ο δράστης, παραβιάζοντας τον κατ’ οίκον περιορισμό και το ηλεκτρονικό βραχιόλι που του είχε επιβληθεί μετά από επανειλημμένες καταγγελίες του θύματος, κατάφερε να προσεγγίσει την 50χρονη. Όταν εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά την επανασύνδεση, ο 67χρονος εξαπέλυσε μια βίαιη επίθεση με δεκάδες μαχαιριές, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.

Η τραγική αποκάλυψη

Το άψυχο σώμα της γυναίκας εντόπισε η κόρη της κατά την επιστροφή της στην οικία. Η νεαρή κοπέλα κατέρρευσε από το σοκ και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι ιταλικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Ο 67χρονος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς και οδηγήθηκε στις δικαστικές φυλακές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην ιταλική κοινή γνώμη, καθώς ο δράστης βρισκόταν ήδη υπό δικαστικό έλεγχο, γεγονός που δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει το μοιραίο.

21:19 Φρίκη στη Σικελία: 67χρονος δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του παρά τον κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
