Φρίκη στη Σουηδία: 12 χρονών πληρωμένος δολοφόνος πήρε 20.000 ευρώ και σκότωσε λάθος άτομο

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο ανήλικος δράστης πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, προσπαθώντας να στοχεύσει το άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα

18 Δεκ. 2025 21:41
Pelop News

Ένα ανήλικο 12χρονο αγόρι συνελήφθη για δολοφονία στη Σουηδία, καθώς φαίνεται ότι σκότωσε λάθος άτομο, αφού προηγουμένως είχε πληρωθεί με 20.000 λίρες για να εκτελέσει ένα συμβόλαιο θανάτου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, στις 12 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο 12χρονος δράστης πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, προσπαθώντας να στοχεύσει το άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie.

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις για το περιστατικό γύρω στις 23:00. Το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο ένα παιδί 12 ετών και το συνέλαβαν.

Λόγω της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του ανηλίκου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.

