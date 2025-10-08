Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου του, ακόμη και μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, μεταξύ άλλων, για βιασμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή, ενώ αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής. Ο καταδικασθείς, αλβανικής καταγωγής, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, και πλέον θεωρείται φυγόποινος.

Η 30χρονη γυναίκα έσπασε τη σιωπή της τον Μάρτιο του 2024, ύστερα από έναν ακόμη βίαιο ξυλοδαρμό. Όπως κατέθεσε στις αρχές, ζούσε για χρόνια έναν εφιάλτη κακοποίησης, ο οποίος επιδεινωνόταν όταν ο δράστης βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι είχε υποστεί επαναλαμβανόμενους βιασμούς, ενώ κατέθεσε πως μετά τις πράξεις του ο 40χρονος την εξευτέλιζε, φτάνοντας στο σημείο να ουρεί πάνω της.

Μετά την καταγγελία, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ανακριτή, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους η απομάκρυνση από την οικογενειακή στέγη και η απαγόρευση επικοινωνίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Παρά την ελευθερία του, δεν εμφανίστηκε στη δίκη, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί ερήμην. Οι δικαστές αποφάσισαν την άμεση εκτέλεση της ποινής και την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



