Φρίκη στη Βάρδα, βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη

Στη Βάρδα σε αποθήκη της περιοχής βρέθηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπό εργάτη γης.

Μάλιστα στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

