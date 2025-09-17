Φρίκη στην Ηλεία: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στο φράγμα του Αλφειού – Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ και οργή προκαλεί η εικόνα μιας ζωντανής, ακρωτηριασμένης κατσίκας που εντοπίστηκε παρατημένη σαν σκουπίδι στα Μακρίσια Ηλείας.

Φρίκη στην Ηλεία: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στο φράγμα του Αλφειού - Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ
17 Σεπ. 2025 11:59
Pelop News

Ένα απίστευτα σκληρό περιστατικό κακοποίησης ζώου ήρθε στο φως σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή των Μακρισίων Ηλείας, κοντά στο φράγμα του Αλφειού. Πολίτες που ειδοποιήθηκαν για ένα σοκαριστικό θέαμα στην άκρη του δρόμου βρέθηκαν μπροστά σε μια ζωντανή κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη για περισσότερες από 24 ώρες μέσα σε βάτα.

Σύμφωνα με τη διαπίστωση κτηνιάτρων, το πόδι της δεν κόπηκε από ατύχημα, αλλά εξαιτίας παστωρούματος — της βάναυσης πρακτικής δεσίματος με σχοινί, που συχνά οδηγεί σε ακρωτηριασμό. Ο ιδιοκτήτης της, αντί να αναλάβει ευθύνη, την εγκατέλειψε αβοήθητη, καταδικάζοντάς την σε αργό θάνατο.

Εθελοντές που έσπευσαν στο σημείο δεν την άφησαν στη μοίρα της. Το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο και λαμβάνει φροντίδα, ενώ σχεδιάζεται η μεταφορά του στην Αθήνα, ώστε να έχει την ευκαιρία για μια ζωή χωρίς πόνο.

Ο Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι» ζητά τη στήριξη των πολιτών για την κάλυψη των πρώτων κτηνιατρικών εξόδων και της μεταφοράς.

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν:
Τράπεζα Πειραιώς – Αρ. Λογ. 5531-093883-962
IBAN: GR77 0172 5310 0055 3109 3883 962
Δικαιούχος: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων «Νοιάζομαι»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ