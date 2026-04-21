Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

Τον βρήκε ο αδελφός του. Ήδη κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν

Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
21 Απρ. 2026 17:44
Pelop News

Σοκ και φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα (21.04.2026) κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του ένας 52χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον 52χρονο βρήκε νεκρό ο αδερφός του, ο οποίος τον αναζητούσε. Ο άτυχος άνδρας δεν απαντούσε στις κλήσεις του και ανησύχησε. Μετέβη στο σπίτι του στον Αλμυρό Βόλου, στο οποίο δεν ήταν κανείς.

Μάλιστα όταν προχώρησε λίγα βήματα προς την αποθήκη με το θέαμα που αντίκρισε πάγωσε. Ο 52χρονος είχε απαγχονιστεί, ενώ ο αδερφός αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία.

Ήδη κλιμάκιο αστυνομικών έχει μεταβεί στο σημείο, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν.

Η σορός του 52χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου. Έρευνα για το τραγικό περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

