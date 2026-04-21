Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 21χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 17χρονη που γνώρισε σε μπαρ

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 21χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 17χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ενώπιον του ανακριτή και, μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο 21χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 17χρονης. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι η ανήλικη του ζήτησε να φύγουν με το αυτοκίνητο και υποστήριξε ότι υπήρξε ερωτική συνεύρεση, η οποία ωστόσο ήταν συναινετική.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή, μετά την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές η ανήλικη, και μέχρι σήμερα τελούσε υπό κράτηση.

Η 17χρονη ανέφερε στην καταγγελία της ότι όλα έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ευόσμου.

Εκεί κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά που της προμήθευσε ένας 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος και στη συνέχεια αποχώρησε από το κατάστημα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος, με τον οποίο είχε γνωριστεί λίγη ώρα νωρίτερα. Μαζί μετέβησαν σε απόμερη τοποθεσία στην ίδια περιοχή και εκεί η ανήλικη κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

