Φρίκη, σύγχρονη δουλειά στην Ελλάδα, πώς εκμεταλλεύονται αλλοδαπούς εργάτες ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Σύγχρονη δουλεία στην Ελλάδα! Βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) που έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Τρίτης (7/10) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 170 προσαγωγές και 13 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ συνελήφθησαν και έξι άτομα για άλλα αδικήματα.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έφερναν αλλοδαπούς στη χώρα μας και να τους παρακρατούσαν τα έγγραφα προκειμένου να τους αναγκάσουν να εργάζονται ως εργάτες γης με μηδαμινές αμοιβές.

Οι συλλήψεις έγιναν σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος. Παράλληλα κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ:

