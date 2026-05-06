Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών

06 Μάι. 2026 15:48
Pelop News

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν γνωστοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν, μετά το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους», σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανακοίνωσή του, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι είναι πλέον πιθανή η «ασφαλής και σταθερή διέλευση» μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.


Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι «παγώνει» προσωρινά το σχέδιο «Project Freedom» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενος «σημαντική πρόοδο» προς μια «πλήρη και τελική συμφωνία» με το Ιράν.

Η ενημέρωση των Φρουρών δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι οι νέες διαδικασίες που θα εφαρμοστούν για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές ευχαρίστησαν τους πλοιοκτήτες και τους πλοιάρχους για τη συμμόρφωσή τους με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

