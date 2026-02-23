Φρουρούμενος ο δράστης μαχαιρώματος στο Καρναβάλι της Εδεσσας
Ο δράστης μαχαίρωσε στο πόδι νεαρό και τράπηκε σε φυγή, στο Καρναβάλι της Εδεσσας.
Αγνωρο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι νεαρού 23 ετών σε βάρος 21χρονου στο καρναβάλι της Έδεσσας το βράδυ της Κυριακής 22/02/2026.
Ο 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές στο πόδι έναν 21χρονο και στην συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο. Ωστόσο ο ίδιος έχασε την ισορροπία του, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος.
Και οι δύο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας. Ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το thestival.gr.
Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Έδεσσας.
