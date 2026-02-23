Φρουρούμενος ο δράστης μαχαιρώματος στο Καρναβάλι της Εδεσσας

Ο δράστης μαχαίρωσε στο πόδι νεαρό και τράπηκε σε φυγή, στο Καρναβάλι της Εδεσσας.

Φρουρούμενος ο δράστης μαχαιρώματος στο Καρναβάλι της Εδεσσας
23 Φεβ. 2026 10:38
Pelop News

Αγνωρο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης με μαχαίρι νεαρού 23 ετών σε βάρος 21χρονου στο καρναβάλι της Έδεσσας το βράδυ της Κυριακής 22/02/2026.

Ο 23χρονος μαχαίρωσε τρεις φορές στο πόδι έναν 21χρονο και στην συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο. Ωστόσο ο ίδιος έχασε την ισορροπία του, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος.

Και οι δύο, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Έδεσσας. Ο 23χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Έδεσσας.

