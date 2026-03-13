FT: Παρίσι και Ρώμη ανοίγουν δίαυλο με την Τεχεράνη για το Ορμούζ

Διπλωματικές κινήσεις ξεκινούν στην Ευρώπη, με στόχο να μειωθεί η πίεση σε ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα παγκοσμίως.

FT: Παρίσι και Ρώμη ανοίγουν δίαυλο με την Τεχεράνη για το Ορμούζ
13 Μαρ. 2026 17:15
Pelop News

Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν ξεκινήσει επαφές με την Τεχεράνη, επιδιώκοντας μια συμφωνία που θα μπορούσε να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλέστηκε αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων. Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία, σημειώνοντας πάντως ότι δεν έχει καταφέρει να την επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Οι αρχικές αυτές συνομιλίες εντάσσονται στις ευρύτερες προσπάθειες ευρωπαϊκών χωρών να επανεκκινήσουν τις αποστολές ενέργειας από τον Κόλπο χωρίς περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η Γαλλία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον διάλογο, ενώ η Ιταλία φέρεται επίσης να έχει επιχειρήσει να ανοίξει σχετικό κανάλι επικοινωνίας με το Ιράν.

Η πίεση είναι μεγάλη, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ οι διελεύσεις έχουν μειωθεί δραστικά μετά τις επιθέσεις σε τάνκερ και τη νέα ένταση στην περιοχή. Το Reuters έχει επίσης μεταδώσει ότι η σύγκρουση έχει ουσιαστικά παγώσει τη ναυσιπλοΐα στο πέρασμα, με χαρακτηριστική την περίπτωση τουρκικών πλοίων που παραμένουν εγκλωβισμένα και περιμένουν άδεια διέλευσης από τις ιρανικές αρχές.

Παρά το άνοιγμα αυτών των διαύλων, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Οι ίδιες πηγές των Financial Times σημειώνουν ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως οι συνομιλίες θα προχωρήσουν ή ότι η Τεχεράνη θα δεχθεί να διαπραγματευτεί ουσιαστικά το ζήτημα. Το περιβάλλον παραμένει σύνθετο, καθώς το Ιράν εμφανίζεται να χρησιμοποιεί την κρίση στο Ορμούζ και την πίεση στις αγορές ενέργειας ως μοχλό επιρροής.

Στο διπλωματικό τοπίο υπάρχει και μια ακόμη αντίφαση: από τη μία, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει στείλει μηνύματα σκληρής γραμμής για το Ορμούζ, από την άλλη όμως ο πρεσβευτής της χώρας στον ΟΗΕ δήλωσε στις 12 Μαρτίου ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να κλείσει τα Στενά και ότι σέβεται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτό δείχνει ότι η εικόνα παραμένει ρευστή και ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προσπαθούν να κινηθούν μέσα σε ένα πλαίσιο γεμάτο ασάφεια και αντικρουόμενα σήματα.

Σε αυτό το σκηνικό, η συζήτηση για έναν «ασφαλή διάδρομο» δεν αφορά μόνο τη ναυσιπλοΐα, αλλά και τη σταθερότητα των ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη και τη διεθνή αγορά. Η οποιαδήποτε πρόοδος ή αποτυχία αυτών των επαφών αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μεταφορές από τον Κόλπο, αλλά και τις τιμές της ενέργειας σε μια ήδη ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ