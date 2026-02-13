Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιεί ο πρωτογενής τομέας στο Σύνταγμα, με αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς από όλη τη χώρα να διαδηλώνουν για τα αιτήματά τους. Στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές.

Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο - Πού αναμένονται προβλήματα
13 Φεβ. 2026 14:36
Pelop News

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά ο πρωτογενής τομέας, μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες του στην Αθήνα με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Παρασκευής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από πολλές περιοχές της χώρας κατευθύνονται στην πρωτεύουσα, δηλώνοντας ότι βασικά αιτήματά τους παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 16:00, ενώ στο Σύνταγμα αναμένεται να φτάσουν δεκάδες τρακτέρ που θα σταθμεύσουν μπροστά από τη Βουλή. Παράλληλα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα έχουν εξαγγείλει ξεχωριστή συγκέντρωση νωρίτερα, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες αλλά και την αντίθεσή τους στο υπό συζήτηση εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου δηλώνουν ότι στόχος είναι να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, εφόσον δεν υπάρξουν εξελίξεις στα αιτήματά τους. Πρόκειται για την τρίτη πανελλαδική κινητοποίηση της τελευταίας δεκαετίας, με έντονη συμμετοχή από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η κάθοδος των τρακτέρ θα πραγματοποιηθεί μέσω βασικών οδικών αξόνων της Αττικής, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προβλήματα αναμένονται κυρίως στις εισόδους της πόλης, στη λεωφόρο Αθηνών, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα σε δρόμους όπως η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας και η λεωφόρος Αμαλίας.

Στο πλαίσιο των μέτρων, έχουν δημιουργηθεί σταθμοί απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας για προληπτικούς λόγους, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενώ τα τρακτέρ θα κινηθούν προς το κέντρο με συνοδεία περιπολικών.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών από την Αχαΐα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη, οι οποίοι τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, οι τιμές των προϊόντων, οι αποζημιώσεις και η στήριξη του εισοδήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
14:31 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ