Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά ο πρωτογενής τομέας, μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες του στην Αθήνα με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Παρασκευής. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από πολλές περιοχές της χώρας κατευθύνονται στην πρωτεύουσα, δηλώνοντας ότι βασικά αιτήματά τους παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 16:00, ενώ στο Σύνταγμα αναμένεται να φτάσουν δεκάδες τρακτέρ που θα σταθμεύσουν μπροστά από τη Βουλή. Παράλληλα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα έχουν εξαγγείλει ξεχωριστή συγκέντρωση νωρίτερα, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες αλλά και την αντίθεσή τους στο υπό συζήτηση εργασιακό νομοσχέδιο.

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου δηλώνουν ότι στόχος είναι να παραμείνουν στην πλατεία Συντάγματος και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου, εφόσον δεν υπάρξουν εξελίξεις στα αιτήματά τους. Πρόκειται για την τρίτη πανελλαδική κινητοποίηση της τελευταίας δεκαετίας, με έντονη συμμετοχή από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η κάθοδος των τρακτέρ θα πραγματοποιηθεί μέσω βασικών οδικών αξόνων της Αττικής, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προβλήματα αναμένονται κυρίως στις εισόδους της πόλης, στη λεωφόρο Αθηνών, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και Αθηνών-Κορίνθου, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα σε δρόμους όπως η Σταδίου, η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας και η λεωφόρος Αμαλίας.

Στο πλαίσιο των μέτρων, έχουν δημιουργηθεί σταθμοί απολύμανσης στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας για προληπτικούς λόγους, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ενώ τα τρακτέρ θα κινηθούν προς το κέντρο με συνοδεία περιπολικών.

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν αγρότες από πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών από την Αχαΐα, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη, οι οποίοι τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, οι τιμές των προϊόντων, οι αποζημιώσεις και η στήριξη του εισοδήματος.

