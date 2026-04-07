Fuel Pass 2026: Άνοιξε εκ νέου η πλατφόρμα, ποιοι και πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Νεότερα: Μετά από αρκετές ώρες τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών, η ψηφιακή πλατφόρμα του Fuel Pass τέθηκε ξανά σε πλήρη λειτουργία το πρωί της Τρίτης (07.04.2026). Τα προβλήματα προκλήθηκαν από την ταυτόχρονη προσπάθεια χιλιάδων πολιτών να εισέλθουν στο σύστημα, με αποτέλεσμα οι διακομιστές να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να μην εμφανίζουν το πεδίο της υποβολής.

Αρχική Ενημέρωση: Σε επανασχεδιασμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και του πλάνου πληρωμών για το Fuel Pass προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά το τεχνικό «black out» που σημειώθηκε στην πλατφόρμα λόγω του τεράστιου όγκου επισκεψιμότητας. Το σύστημα δέχθηκε πρωτοφανή πίεση το απόγευμα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση ενός κλιμακωτού συστήματος υποβολής με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, αλλά ακόμη δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης, καθώς δεν εμφανίζεται καν το κουμπί που επιτρέπει να καταχωρήσει ο χρήστης τα στοιχεία του.

Το νέο χρονοδιάγραμμα αιτήσεων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να εισέρχονται για την αίτηση ανάλογα με τον λήγοντα του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τρίτη 7/4/2026: Δικαιούχοι με λήγοντα σε 1, 2 και 3 .

Τετάρτη 8/4/2026: Δικαιούχοι με λήγοντα σε 4, 5, 6 και 7 .

Πέμπτη 9/4/2026: Δικαιούχοι με λήγοντα σε 8, 9 και 0 .

Από Παρασκευή 10/4/2026 έως 30/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για το σύνολο των δικαιούχων, ανεξαρτήτως λήγοντος.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Παρά τις αλλαγές, παραμένει σε ισχύ η δέσμευση για καταβολή της ενίσχυσης εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, λόγω των τραπεζικών αργιών της Μεγάλης Παρασκευής και της Δευτέρας του Πάσχα, προκύπτει διαφοροποίηση:

Όσοι υπέβαλαν αίτηση πριν τη διακοπή του συστήματος, θα δουν την πίστωση την Τετάρτη 8 Απριλίου. Οι δικαιούχοι με ΑΦΜ σε 1, 2, 3 που υποβάλλουν αίτηση σήμερα, αναμένεται να πληρωθούν πριν από το Πάσχα. Για τους υπόλοιπους λήγοντες (από 4 έως 0), οι πληρωμές θα ξεκινήσουν από την Τρίτη του Πάσχα.

Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Η ενίσχυση παρέχεται είτε μέσω ψηφιακής κάρτας (με επιπλέον bonus 10 ευρώ) είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για τα αυτοκίνητα, τα ποσά κυμαίνονται από 40 έως 60 ευρώ, ενώ για τις μοτοσικλέτες από 30 έως 35 ευρώ, αναλόγως της περιοχής (ηπειρωτική ή νησιωτική Ελλάδα).

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ (προσαυξανόμενο βάσει τέκνων), υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Τι να προσέξετε

Αρκετοί πολίτες χθες με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για το Fuel Pass, ήρθαν αντιμέτωποι με το μήνυμα «μη δικαιούχος». Παρά το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν το όχημα και τη διαδικασία υποβολής που μπορεί να οδηγήσουν σε «μπλόκο».

1. Η κατάσταση του οχήματος

Η πλατφόρμα διενεργεί αυτόματες διασταυρώσεις. Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα (αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα) πρέπει απαραιτήτως:

Να βρίσκεται σε κυκλοφορία (να μην έχει δηλωθεί ακινησία).

Να είναι ασφαλισμένο .

Να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές τελών κυκλοφορίας.

2. Περιορισμοί σε ιδιοκτησία και Leasing

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυση για μόνο ένα όχημα, ενώ το ίδιο όχημα δεν μπορεί να δηλωθεί από δεύτερο άτομο. Σημαντική λεπτομέρεια αφορά τα οχήματα Leasing: Η ενίσχυση δίνεται μόνο αν η μίσθωση είναι προσωπική. Αν το όχημα αποτελεί εταιρική παροχή (εταιρικό leasing), ο χρήστης δεν δικαιούται το επίδομα.

3. Η παγίδα του IBAN και του ΕΜΕπ

Για την ομαλή πίστωση των χρημάτων, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και ο αιτών να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος. Επιπλέον, πριν την είσοδο στην πλατφόρμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για την ταυτοποίηση του κινητού τηλεφώνου και του email. Για όσους δυσκολεύονται με την ψηφιακή διαδικασία, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

4. Προσοχή στην «Οριστική Υποβολή»

Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι ολοκλήρωσαν την αίτηση, ενώ αυτή παραμένει σε εκκρεμότητα. Η ένδειξη «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» σημαίνει ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και η αίτηση δεν έχει σταλεί προς έλεγχο.

5. Τι σημαίνουν οι καταστάσεις της αίτησης

Μέσω της πλατφόρμας, ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του:

Υπό έλεγχο / Υπό έλεγχο δικαιολογητικών: Η αίτηση εξετάζεται.

Προς αποστολή / επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα: Το ποσό βρίσκεται στο στάδιο της πίστωσης.

Ολοκληρωμένη πληρωμή: Η διαδικασία έληξε επιτυχώς.

