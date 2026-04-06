Φιάσκο με Fuel Pass: «Βραχυκύκλωσε» και έπεσε!

Έπεσε πριν καν επί της ουσίας ανοίξει η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων fuel pass. Στην πρώτη κιόλας ώρα λειτουργίας της, η είσοδος στην πλατφόρμα δεν ολοκληρώνεται ή, κατά διαστήματα, «εξαφανίζεται» από τις οθόνες το πλήκτρο εισόδου.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη των συναρμόδιων υπουργείων η ευθύνη για το φιάσκο αποδίδεται αποκλειστικά στην εταιρία λογισμικού η οποία ανέλαβε να διαχειρίζεται τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων (ΑΑΔΕ, Υπουργείου Μεταφορών κλπ) για την έγκριση των δικαιούχων.



Τα ίδια στελέχη εξηγούσαν ότι το σφάλμα εντοπίζεται κυρίως στην άντληση των δεδομένων για τα εισοδηματικά κριτήρια τα συστήματα και πώς «δεν επιτρέπονται τέτοιες αστοχίες που προκαλούν ταλαιπωρία των πολιτών» από εταιρίες που έχουν αναλάβει έργο του δημοσίου με ιδιαίτερα ισχυρό συμβόλαιο, ύψους δεκάδων εκατομμυρίων.

