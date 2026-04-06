Fuel Pass 2026: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, πως θα πάρετε την επιδότηση πριν το Πάσχα, αναλητικός οδηγός

Ανοίγει σήμερα Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026. Δείτε πώς θα κάνετε την αίτηση και τι χρειάζεται για να πάρετε την επιδότηση πριν το Πάσχα.

06 Απρ. 2026 7:22
Pelop News

Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass 2026, την κρατική επιδότηση στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όσοι υποβάλουν αίτηση σήμερα ή αύριο (Μεγάλη Τρίτη) θα δουν την πίστωση στον λογαριασμό τους εντός 48 ωρών. Αντίθετα, όσοι κάνουν αίτηση από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά, θα λάβουν το Fuel Pass μετά τις γιορτές του Πάσχα.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 50 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα και στα 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες. Στα νησιά το επίδομα είναι αυξημένο, φτάνοντας τα 60 ευρώ για τα αυτοκίνητα και τα 35 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για αιτήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ποιοι δικαιούνται το Fuel Pass

Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών. Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα κριτήρια καλύπτουν περίπου το 75% των οδηγών στη χώρα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ενίσχυση του Fuel Pass χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους που διαθέτουν ΙΧ αυτοκίνητο, ανεξαρτήτως τύπου καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων ντίζελ θα λάβουν διπλή στήριξη: τόσο την ισχύουσα επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και το Fuel Pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία μέσης κατανάλωσης καυσίμων στην Ελλάδα, που ανέρχεται σε περίπου 70 λίτρα μηνιαίως, το ποσό των 50 ευρώ αντιστοιχεί σε επιπλέον επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας που ενεργοποιείται σήμερα. Για την υποβολή απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet. Οι πολίτες πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για επιβεβαίωση του αριθμού κινητού. Στη συνέχεια συμπληρώνουν στοιχεία επικοινωνίας (email και κινητό) και, αν επιλέξουν κατάθεση σε λογαριασμό, το IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού (ή συνδικαιούχου).

Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00 – To Λινκ εδώ Fuel Pass 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ