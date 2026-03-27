Fuel Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πώς θα λάβετε την ενίσχυση πριν το Πάσχα

Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση του Fuel Pass 2026 βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με την ψηφιακή πλατφόρμα να αναμένεται να υποδεχθεί τις πρώτες αιτήσεις εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η πίστωση των ποσών στους δικαιούχους να ολοκληρωθεί έως τη Μεγάλη Εβδομάδα, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις της πασχαλινής περιόδου.

Δικαιούχοι

Η επιδότηση αφορά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και καλύπτει περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Έως 35.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Από 39.000 ευρώ.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας και το μέσο πληρωμής:

Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50€ με ψηφιακή κάρτα / 40€ σε IBAN. Αυτοκίνητα (Νησιά): 60€ με ψηφιακή κάρτα / 50€ σε IBAN. Μοτοσυκλέτες: 30€-35€ με ψηφιακή κάρτα / 25€-30€ σε IBAN.

Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στο κινητό προσφέρει επιπλέον 10 ευρώ ενίσχυση σε σχέση με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαδικασία της αίτησης βήμα-βήμα

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στο vouchers.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Για την έγκριση της αίτησης, το όχημα (ΙΧ ή δίκυκλο) πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις:

Να είναι σε κυκλοφορία.

Να έχουν πληρωθεί τα Τέλη Κυκλοφορίας .

Να είναι ασφαλισμένο και να διαθέτει έγκυρο δελτίο ΚΤΕΟ.

«Διπλό» κέρδος για τους κατόχους Diesel

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Από την 1η Απριλίου, πέρα από το Fuel Pass, θα επωφεληθούν και από την οριζόντια μείωση της τιμής του diesel κίνησης απευθείας στην αντλία, η οποία υπολογίζεται στα 20 λεπτά το λίτρο (με ΦΠΑ).

Ευελιξία στη χρήση

Η ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass 2026 δεν περιορίζεται μόνο στα πρατήρια καυσίμων. Οι δικαιούχοι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά για πληρωμές σε ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις.

