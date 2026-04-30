Fuell Pass 2026: Λήγει η διορία για αιτήσεις μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε
30 Απρ. 2026 12:27
Pelop News

Αντίστροφη μέτρηση για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το Fuel Pass 2026, καθώς η σχετική πλατφόρμα κλείνει σήμερα Πέμπτη 30 Απριλίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, μέχρι τις 23:59 της Πέμπτης 30 Απριλίου.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης κατάλληλης συσκευής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτούμενος να έχει προηγουμένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Τέλος, η χρήση του voucher είναι δυνατή έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία

Οι πολίτες εισέρχονται στην ειδική πλατφόρμα με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr).

Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN.

Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Τα ποσά της επιδότησης

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

-60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

-35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

-30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

 

